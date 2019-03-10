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Bir elinizle kolayca kullanabileceğiniz ve cebinizde rahatça taşıyabileceğiniz gerçekten harika bir kompakt akıllı telefon arıyorsanız Galaxy S10e son zamanların en yeni alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak görünüşe bakılırsa konu pil ömrüne geldiğinde Galaxy S10 serisi pek tatmin edici sonuçlar vermiyor.

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Samsung Galaxy S10'ların Batarya Ömrü Pek İç Açıcı Değil

Galaxy S10 ve S10+ gibi büyük kardeşlerinin aksine S10e daha küçük ekranlı bir cihaz. Ancak aynı zamanda diğerlerinden daha küçük bir bataryaya sahip. Tüm Galaxy S10'ların batarya kapasiteleri şöyle sıralanıyor:

Galaxy S10e: 3100 mAh

Galaxy S10: 3400 mAh

Galaxy S10 Plus: 4100 mAh

Günlük kullanımı yansıtan özel testte Samsung Galaxy S10e'nin fiyatına göre oldukça zayıf bir pil ömrüne sahip olduğu ortaya çıktı. Buna göre cihaz sadece 7 saatlik kullanım sunabildi. Diğer taraftan ondan daha pahalı olan S10 Plus çok daha büyük bir batarya ile gelmesine rağmen yalnızca 1 saat daha uzun pil ömrüne sahip olabildi. Günlük kullanımı yansıtan testlerde ekran parlaklığı 200 nit'e ayarlanmış. Aşağıda S10'ların pil ömürlerini ve diğer cihazlarla kıyaslamasını görebilirsiniz.

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Samsung Galaxy S10e 7 saat (Orta) Samsung Galaxy S10+ 7 saat 59 dakika (Orta) Samsung Galaxy Note 9 8 saat 56 dakika (İyi) Apple iPhone XS Max 9 saat 34 dakika (İyi) Apple iPhone XS 8 saat 37 dakika (İyi) Apple iPhone XR 11 saat 1 dakika (Mükemmel) Huawei Mate 20 14 saat 27 dakika (Mükemmel) Xiaomi Pocophone F1 10 saat (Mükemmel) OnePlus 6T 9 Saat 52 Dakika (Mükemmel)

Listede özellikle Xiaomi Pocophone F1 yalnızca en iyi fiyat / performans oranına sahip olmuyor aynı zamanda en iyi fiyat / batarya ömrü değerlerinden birini sunuyor. Galaxy S10'ların zayıf performansı ise yalnızca hayal kırıklığı yaratıyor.

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