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Hemen her ev günümüzde Smart Home (Akıllı Ev) haline getirilebilir. Eğer bunun için gerekenler nedir diye merak ediyorsanız, bu yazımızda Smarthone (Akıllı ev) nedir ve ne kadar mal olur detaylarıyla bahsettik.

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Smart Home (Akıllı Ev) Nedir?

“Akıllı ev"in resmi bir tanımı mevcut değil. Bir tür "uydurma" tabir olduğu söylenebilir. Hiç kimse veya şirket akıllı evi icat etmedi ancak günümüzde gitgide daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Smart Home teknolojisi henüz başlangıç ​​aşamasındadır. Bunu benimsemiş olanlar arasında bile bir akıllı ev diğerinden çok farklı görünebilir. Bu farklılıkları oluşturanlar arasında evde hangi akıllı cihazların bulunduğu gibi detaylar yer alıyor.

Temelde bir akıllı ev muhtemelen "en iyi evi" geliştirmek için teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı bir yaşam alanı olarak tanımlanabilir. Buna akıllı termostatlar, akıllı ışıklar, akıllı prizler, akıllı kapı zilleri ve kilitler veya Google Asistan ve Alexa gibi sesli asistanlar dahil olabilir. Yukarıdakilerin herhangi birinin bir kombinasyonu başlangıç aşamasında bir Smart Home veya akıllı ev inşa etmek için yeterlidir.

Sesli Asistanlar Her Şeyi Birbirine Bağlar

Sesli asistanlarla elektronik cihazlarınızı birbirine bağlayabilir ve her şeyi tek bir merkezden yönetebilirsiniz. Bu asistanlarla eviniz için günlük otomasyon rutinleri oluşturabilirsiniz. Ayrılmadan önce ışıkları kapatmayı veya bir kapıyı kilitlemeyi unutursanız, sesli asistanın günlük rutini bu sorunu çözer. Smart Home hub'a benzer şekilde, sesli asistanınıza bağlı her cihaz tek bir uygulamadan kontrol edilebilir.

Akıllı Evlerin Pahalı Olması Gerekmez

Smart Home'ların pahalı olması yaygın bir efsanedir, ancak öyle olmaları gerekmez. Akıllı ev cihazları bir miktar ekstra paraya mal olurken, yer halıları ve dekorasyonlar gibi gerçekten ihtiyaç duymadığınız diğer ev eşyası alımları da masraflıdır.

Bazı şeyleri satın almayarak her zaman paradan tasarruf edebilirsiniz. Soru söz konusu maliyetin karşılığında ne elde edeceğiniz olmalıdır. Maliyet / fayda matematiğini yaptıktan sonra, akıllı evlerin o kadar lüks olmadığını fark edebilirsiniz. Başlangıç için, evinizi bir akıllı ev haline getirmek size muhtemelen 2-3 bin liradan fazlaya mal olmaz. Her şeyi bir seferde satın almak zorunda değilsiniz. Google Home Mini veya Amazon Echo Dot gibi tek bir ses asistanıyla başlayın, sonra içerisine bir veya iki ampul serpin. Smart Home'unuzu zaman içinde oluşturun ve maliyetin cebinize yansımasını çok fazla hissetmeyeceksiniz.

Akıllı Termostatlar Kendilerini Programlayabilir

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Birkaç yıl önce, akıllı termostatlar muhtemelen çoğu ev sahibinin satın aldığı ilk cihazdı. Çünkü akıllı termostatlar uzun vadede fiyatlarının karşılığını veriyorlar.

Yapay zeka sayesinde, akıllı bir termostat evden ayrılma eğiliminde olduğunuzda veya evinize tekrar döndüğünüzde, kış ve yaz aylarında tercih ettiğiniz sıcaklığın ne olduğunu bilir. Sonra, kendi başına, bu bilgiye dayanarak evinizin sıcaklığını kontrol etmeye başlar. İhtiyaç duyduğunuzda sıcaklığı değiştirmek termostata doğru oda sıcaklığını öğretmek için yeterlidir.

Bu araçlar yalnızca gerektiğinde ısıtıcıyı ve klimayı çalıştırarak paradan tasarruf etmenizi sağlar. Akıllı bir termostata ihtiyacınız olduğunu düşünmüyor olabilirsiniz ancak basit bir arayüz ve otomatik kontroller ile gelen Nest veya Ecobee'nin ürünleri oldukça başarılıdır.

Sesli Kontrol Sunan Akıllı Işıklar ve Fişler

Akıllı ışıklar ve akıllı fişler çeşitli şekillerde gelir. Ampuller ve fişler kurulum bilgisi gerektirmezken, ışık düğmeleri ve prizler mevcut geleneksel ampuller ve prizlerin yerine geçer. Philips Hue serisi gibi akıllı ampuller anında değiştirebileceğiniz bir dizi renkle gelir. Ancak her oda için bir ya da birkaç ampul aldığınızda fiyat kolayca artabilir. Lutron tarafından yapılan ışık düğmeleri ise bir odadaki ışıkların çoğunu veya tamamını kontrol etmenizi sağlar. Genellikle her iki seçeneğin de sesli komut entegrasyonu vardır, ancak bazen ekstra bir hub gerekli olabilir.

Akıllı Kapı Zili ve Kilitler Eve Dijital Erişim Sağlar

Bu aletleri telefonunuza ve tabletinize bağladığınızda sadece evinizin içini kontrol etmezsiniz. Schlage marka ve benzeri akıllı bir kilitle, evinize kimin girebileceğini uzaktan görebilirsiniz. Kapı kilidinize pin veya uygulama erişimi verebilirsiniz ve artık gerekmediğinde, bu erişimi iptal edebilirsiniz. Bir akıllı kilit takmak, standart bir kilidi değiştirmekten çok da zor değildir, bu nedenle akıllı ev akımına dahil olmanın kolay bir yoludur.

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