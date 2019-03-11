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Duruma bakılırsa Lenovo Z5 Android Pie güncellemesi yakın zamanda yayınlanacak. Lenovo'nun Temmuz 2018'de duyurduğu ve satışa sunduğu orta seviye akıllı telefonu Z5 firmanın ana vatanı Çin'de hayli ilgi gördü. Ardından Snapdragon 710 yongasetli Z5s ve Snapdragon 855 yongasetli üst düzey Lenovo Z5 Pro GT modellerinin duyurusu gelmişti.

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Lenovo sevilen orta düzey akıllı telefonu Z5 için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini hazırladı. Güncelleme paketi cihaza ZUI 10 arayüzünü getiriyor.

Lenovo Z5 Android Pie Güncellemesi

Lenovo Z5, Android Pie güncellemesiyle birlikte 4D U-touch jest, sihirli giriş kutucuğu ve PiP (Picture-in-Picture) modu gibi arayüz iyileştirmeleri elde ediyor. Aynı zamanda dahili kalori izleyici, hızlı ve güvenli mobil ödeme sistemi desteği, yenilenen yüz doğrulama mekanizması da bizlerle. Performans ve pil ömrünü iyileştiren arka plan optimizasyonlarının gerçekleştirildiği belirtiliyor.

153 x 75.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 165 gram ağırlığındaki Lenovo Z5 akıllı telefonun 6.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

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Cihaza güç veren Snapdragon 636 yongasetinde sekiz adet 1.8 GHz Kryo 260 işlemci çekirdeği ile Adreno 509 grafik işlemcisi bulunuyor. 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yüzde 16 MP ve 8 MP çözünürlüklü kameralar, ön kısımda 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil hazır.

Lenovo Z5 akıllı telefon kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu.

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