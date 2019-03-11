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Samsung Galaxy A8+ (2018) Android Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. 2017 yılı sonunda Android Nougat işletim sistemi versiyonuyla satışa sunulan Galaxy A8+ (2018) akıllı telefon Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini alıyor. Güncelleme paketi cihaza Şubat ayı Android güvenlik yamalarını da getiriyor.

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Güncelleme ilk etapta Rusya'da yaşayan akıllı telefon kullanıcılarına ulaşmaya başladı. Diğer ülke ve bölgelerde ne zaman yayınlanacağı netleşmiş değil. Güncellemeyi elle kontrol etmek isteyen kullanıcılar cihazlarında Settings – Software Update menüsünü ziyaret edebilir. Güncellemeyi Samsung Smart Switch aracıyla denetlemek de mümkün.

Samsung Galaxy A8+ (2018) Android Pie Güncellemesi

159.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığındaki Galaxy A8+ akıllı telefonun 6 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 2220 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Alüminyum çerçeve, ön yüzde Gorilla Glass 4 ve arka yüzde Gorilla Glass 5 cam kaplama var. IP68 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı yapıda olduğunu ispatlıyor.

Akıllı telefona Samsung'un sekiz çekirdek işlemcili ve 14 nm üretim teknolojili Exynos 7885 Octa yongaseti güç veriyor. 4 GB / 6 GB RAM, 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 16 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, ön kısımda 16 MP + 8 MP çift selfie kamerası ve 3500 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

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Tek SIM ve çift SIM yuvalı varyantları bulunan akıllı telefonun siyah, gri, altın ve mavi renk seçenekleri mevcut.

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