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Samsung One Hand Operation + uygulaması Google Play uygulama mağazasındaki yerini aldı. Geride bıraktığımız yıllarda Android işletim sistemli cihazlar uzun bir yol kat etti. İlk nesil cihazlarda navigasyon için fiziksel tuşlar bulunuyordu, sonrasında yazılımsal navigasyon butonları hayatımıza girdi.

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Şimdiki trend ise navigasyon jestleri. Ancak genişleyen ekranlarla birlikte akıllı telefonları tek elle kullanmak hayli zorlaştı. Bu durumun farkında olan Samsung, One Hand Operation + uygulamasını Google Play uygulama mağazasında yayınladı.

Samsung One Hand Operation + Uygulaması Google Play'de Yayınlandı

One Hand Operation + aracı geniş ekranlı akıllı telefonların tek elle kullanımını hayli kolaylaştırıyor. Ekranın kenar kısımlarından yapılan kaydırma hareketleriyle farklı işlemleri gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Geriye dönme, ana ekrana geçiş, önceki uygulamaya dönme, ekran görüntüsü alma ve benzeri birçok işlem kolayca halledilebiliyor.

Web tarayıcıda forward işlevi, bildirim panelini açma, hızlı ayarların yer aldığı panele erişim, ekranı kapatma, asistan uygulaması, görevler arasında geçiş için de faydalı jestler içeriyor.

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One Hand Operation + esasında yeni bir çözüm değil. Daha önce Samsung akıllı telefonlarda çeşitli özelleştirmeler gerçekleştirme imkanı sunan Good Lock uygulamasının bir parçasıydı. Şimdi Google Play uygulama mağazasından indirilebilen bağımsız bir uygulama haline dönüştürüldü. Önümüzdeki süreçte başka Good Lock araçları da benzer şekilde Google Play'de uygulama olarak yayınlanabilir.

One Hand Operation + kullanışlı bir çözüm olsa da yalnızca Samsung akıllı telefonlara yüklenebiliyor.

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