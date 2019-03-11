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Modern dünyanın doğası bir Wi-Fi bağlantısından çok uzun süre uzak kalmayı zorlaştırıyor. E-posta yok, Spotify veya Instagram'a erişim yok; 3G ağınız da yeterince hızlı değilse yazımızda bu kabustan kurtulmanızı sağlayacak bazı uygulamalara yer verdik. Peki yakınlarda ücretsiz interneti olan yerler nasıl bulunur?

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Yakınlarda Ücretsiz İnterneti Olan Yerleri Bulma

En yakın ücretsiz Wi-Fi bağlantısını bulmanız gerekiyorsa, uygulayabileceğiniz birkaç farklı strateji vardır. Size en yakın ücretsiz Wi-Fi konumlarını nasıl bulacağınıza daha yakından bakalım.

Telefonunuzda bir Wi-Fi Bulma Uygulaması Kullanın

Birkaç akıllı telefon uygulaması yakınlarınızdaki ücretsiz Wi-Fi ağlarını bulabilir. Şimdi bunların neler olduğunu görelim.

Wi-Fi Map

Wi-Fi Map Android ve iOS için sunulan bir Wi-Fi bulucudur. Seçilebilecek 100 milyondan fazla Wi-Fi noktasına sahiptir. Bu ağlar gezegenin her tarafına yayılmıştır ve bu da uygulamayı özellikle gezginler için sağlam bir seçenek haline getiriyor.

Uygulamayı özellikle hayli aktif topluluğu ayakta tutuyor. Restaurant veya cafe gibi yerlerdeki Wi-Fi ağlarının şifrelerini bu uygulama ile öğrenebilirsiniz. Kolaylık sağlamak için, tüm yerler arama yapılabilen bir haritada gösterilir.

Ayrıca bir çevrimdışı modu da var. Yani telefon veya internet sinyaliniz olmasa bile bir Wi-Fi ağı bulabileceğiniz anlamına gelir.

WeFi

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Wefi Android ve iPhone için sunulan bir başka ücretsiz Wi-Fi bulma uygulamasıdır. Dünyadaki milyonlarca Wi-Fi noktasına erişim sunmaktadır. Tüm noktalar haritada açıkça belirtilmiştir ve bulunması kolaydır.

Diğer özellikler arasında arama sonuçlarınızı daraltmanıza yardımcı olan filtre fonksiyonu vardır. Her noktanın Wi-Fi şifrelerini paylaşan aktif bir topluluğu bulunmaktadır. Wefi ücretsizdir ve reklam içermez.

Wi-Fi Master Key

Wi-Fi Master Key, önceki iki uygulamaya benzer şekilde çalışır: Uygulamayı açın, arama düğmesine basın ve diğer kullanıcıların paylaştığı yakınlardaki tüm Wi-Fi noktalarının bir listesini görün. Tüm dünyadan Wi-Fi noktalarının yerleri mevcuttur.

Uygulama, telefonunuzdaki Wi-Fi şifrelerinizin hiçbirini paylaşmaz; her şey otomatik olarak şifrelenmiştir.

Ayrıca belirtelim, masaüstü bilgisayarınızdan Wi-Fi Space ve OpenWiFiSpots gibi hizmetleri kullanarak da benzer çözümlere ulaşabilirsiniz.

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