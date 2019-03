REKLAMLAR

Widget'lar ilk günden beri Android'in bir parçası ve platformun en kullanışlı özelliklerinden biri. Ana ekranınıza yerleştirebileceğiniz bu küçük uygulamalar, hava durumu güncellemeleri gibi hızlı bilgiler için idealdir. Bazen müziği veya telefonunuzun el fenerini kontrol etmek hızlı menüler sunarlar. İşte Android ana ekranı için en iyi Widget listesi.

Android Ana Ekranı İçin En İyi Widget Listesi

İşte her kullanıcının sahip olması gereken en iyi Android widget'ları.

En İyi Tarih Widget'ı: Google At a Glance

Hem ana ekranınızı derli toplu olarak tutmak hem de o günün kullanışlı bir özetini almak için Google At a Glance'i kullanabilirsiniz. Trafik durumu ya da bir sonraki randevunuz gibi bilgiler görmek için tam donanımlı bir widget'tır. Eğer görecek hiçbir şey yoksa tarih ve hava durumu widget'ı haline gelir.

En İyi Hava Durumu Widget'ı: Overdrop Weather

Overdrop, Android'in sürekli gelişen hava durumu uygulaması türüne göreceli olarak yeni bir bakış açısı getiriyor. En güzel tasarıma sahip widget'lardan biri ve DarkSky servisinden şaşırtıcı derecede doğru tahminler alıyor.

En İyi Saat ve Alarm Widget'ı: Chronus

Her ana ekrana mükemmel görünümlü bir saat widget'ı gerekir. Hava durumu, hisse senetleri veya haber bültenleriyle birlikte çeşitli dijital ve analog saatler sunar. Attığınız günlük adımlarınızı ana ekranınızda gösteren Google Fit ile uyumlu bir widget bile vardır.

En İyi Not Alma Widget'ı: Google Keep

Google Play Store'da birçok mükemmel not tutma widget'ı bulacaksınız. Ancak hiçbiri Google Keep'i gerçekten yenemez. İki widget sunuyor. Bunlardan biri temel not, liste, sesli not, el yazısı notu veya fotoğraf notu oluşturmanıza olanak sağlayan basit bir kısayol çubuğudur. Diğeri ise bu notları ana ekranınıza sabitlemenizi sağlar. Alışveriş listeleri veya dışarıdayken hatırlamanız gereken herhangi bir şey için idealdir.

En İyi Takvim Widget'ı: Month

Month harika bir takvim widget'ı koleksiyonudur. Kullandığınız duvar kağıdı, ikon seti veya Launcher ile sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak 80'den fazla temayla güzel bir uygulamadır. Herkes için bir şeyler sunar.

En İyi Yapılacaklar Listesi Widget'ı: TickTick

TickTick, sizi daha verimli hale getirmeyi garanti eden dokuz farklı widget sunan harika bir görev yönetimi uygulamasıdır. Çok sayfalı bir yapılacaklar listesi widget'ı, üç günlük ajanda planı widget'ı ve kontrol listesi widget'ı vardır.

En İyi Batarya Widget'ı: Batarya Widget Reborn

Telefonunuzun kalan şarjına göz atmak istediğinizde basit bir batarya widget'ı oldukça kullanışlı olacaktır. Şarjınızı hem yüzde hem de kalan süre biçiminde gösterir. Bazı ekstra pil istatistikleri için de iyidir.

En iyi El Feneri Widget'ı: Flashlight Widget

El fenerleri Android uygulamalarının en kullanışlı kategorilerinden biridir. Ancak sık sık önemsiz reklamlar ve verilerinizi tarayan veya daha da ileriye giden gereksiz izinlerle doludurlar. Flaslight Widget açık kaynaklıdır, reklam yoktur ve izin gerektirmez.

En İyi Müzik Widget'ı: Musicolet Müzik Çalar

Spotify, Apple Music ve diğer akış servislerinin, uygulamanızı açmadan melodilerinizi kontrol etmenizi sağlayan kendi widgetları vardır. Ancak telefonunuzda depolanan müziği dinlemeyi tercih ediyorsanız ve onu kontrol etmek için harika bir widget istiyorsanız, Musicolet'ten başka bir yere bakmayın.

En İyi Twitter Widget'ı: Owly

Owly nispeten yeni bir Twitter uygulaması ve Android'in en iyi tasarıma sahip örneklerinden biri. Tweet göndermek için üç kısa yol simgesine ek olarak, belirli bir kullanıcıyı takip etmek için hızlı bir şekilde arama yapmak ve daha fazlası için harika bir widget'tır.

En İyi Borsa Widget'ı: Investing.com

Hisse senedi fiyatlarını takip etmek bir widget için muhtemelen en iyi kullanımlardan biridir. Investing.com, ana borsa uygulamasının bir parçası olan başarılı bir widget'tır. 70'in üzerinde global borsada hisse senedi arayabilir ve istediklerinizi takip edebilirsiniz. Kripto para ile ilgiliyseniz Investing.com'un bir Bitcoin widget'ı da vardır.

