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Geçtiğimiz çeyrekte, Apple Çin'deki zayıf iPhone satışlarının bir sonucu olarak gelirlerinin düştüğünü belirtti. Longbow Research'e göre, Silikon Vadisi merkezli şirket hala pazarda bazı büyük zorluklarla karşı karşıya. Android cephesinden gelen güçlü hamleler neticesinde Çinliler iPhone'ları artık "%50 daha" az umursar hale geldi.

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Çinliler iPhone'ları Artık %50 Daha Az Umursuyor

Arama trafiği bir ürüne olan talebi ölçmenin en doğru yolu değildir, ancak sert düşüşler genellikle o ürüne daha az ilginin olduğunu gösterir. Longbow şirketinin açıklamasına göre Çin’de Apple iPhone'ların aranma hacmi yıldan yıla ciddi şekilde zayıfladı. Ocak ayında son on iki ay öncesine kıyasla iPhone'lar için yapılan aramaların yarı yarıya azaldığı belirtildi Benzer şekilde, şubat ayında bu trafiğin %47 oranında azaldığı tespit edildi. Sonuçlar Çin'in ana ara motoru olan Baidu aracılığıyla elde edildi.

İronik olansa bu düşüşlerin Apple'ın belki de tarihinde ilk kez Çin'de ciddi indirimlere gitmesinin ardından geldi. Çinli perakendeciler iPhone fiyatlarını düşen talebi karşılamak adına aşağı çektiler ancak henüz bunun yeteri kadar faydası olmadı. Bunun yakın zamanda değişmesi beklenmiyor.

Bazı analistler iPhone’un Çin’deki durumu konusunda daha iyimserler ancak Longbow, Çin'deki şubat ayı satışlarının “berbat” olduğunu ve yavaşlamanın devam ettiğini belirtti. Adı geçen 42 Apple tedarikçisinin raporlarına göre bunlardan 37'si şubat ayında en kötü satışlardan birini gördü. Öyle ki bu “mevsimsel satışlardan daha kötüydü".

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Bununla birlikte Apple bu çeyrekte Çin'deki performansı hakkında henüz yorum yapmadı. Ancak 30 Nisan’da Cupertino devinin bir genel durum güncellemesi yapması gerekiyor – şirketin 2019 ilk çeyrek raporları bu tarihte bekleniyor.

Eğer şirket bu çeyrekte herhangi bir iyileşme göstermediyse, 2019 iPhone serisi piyasaya çıkana dek durum değişmeyebilir. Sonuçta iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR neredeyse altı ay önce çıkış yaptılar ve tüketiciler şu anda Çin'de oldukça iyi performans gösteren Galaxy S10 gibi daha yeni cihazlara yöneliyorlar. Elbette çok daha fazla yeni amiral gemisi telefon yolda. Görünüşe bakılırsa Çinliler yeni iPhone'ları Android rakipleri kadar etkileyici bulmuyor.

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