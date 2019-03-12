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Pokemon GO’nun muazzam başarısını (başta) takiben, Ingress tarafından geliştirilen bir sonraki AR tabanlı mobil oyunun Harry Potter evrenini örnek alacağını biliyorduk. Şimdi, Niantic bize Harry Potter'dan neler bekleyebileceğimiz hakkında biraz bilgi verdi: Wizards Unite, ciddi şekilde Pokemon GO formülünü kullanıyor gibi görünüyor.

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Harry Potter: Wizards Unite Pokemon GO'nun izinden gidiyor

Niantic tarafından yayınlanan teaser videosu (aşağıda) çok fazla bilgi sunmuyor, ancak oluşturulan video oyunun nasıl çalışacağı hakkında bazı fikirler veriyor. Esasen, dünyayı dolaşmak ve Pokemon'ları yakalamak yerine, Muggle / No-Maj dünyasında "Fundable"ı arayacak ve sihirli dünyaya geri göndermek için bazı büyüler kullanacaksınız. Bunun ötesinde, Potion yapacak, Death Eater'lar, boggart'lar ve Dementor'lar ile savaşacak ve gerçek zamanlı çok oyunculu savaşlara katılmak için Portkey'ler toplayacaksınız. Bunlar arasında Olivander Wand Shop gibi yerler bulunacak.

Hepsi bu kadar değil, çünkü Harry Potter: Wizards Unite Pokemon GO'dan daha fazla çok oyunculu bir deneyim sunacak. Kullanıcıların uzmanlaşacağı büyüler arasında Auror, Magizoologist ve Professors gibi farklı türler olacak. Bu uzmanlıklar "Wizarding Challenges" modunda farklı faydalar sağlayacak. Tüm bunlar, hem büyülü hem de Muggle dünyalarını tehdit eden "The Calamity"den kaçınmak için yapılacak.

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Genel olarak Harry Potter: Wizards Unite, Niantic Ingress'in umduğu tam teşekküllü MMORPG'ye (denklemin "massive" kısmını hiçbir zaman tam olarak ele almadığı halde) daha fazla yaklaşıyor. Pokemon GO bu çok oyunculu kısmı yeterince iyi şekilde ele almadığı için bitti. Eğer Niantic bunu yeni oyununda başarabilirse oldukça etkileyici olacaktır.

Harry Poter: Wizards Unite'ın ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi yok, ancak bu yıl beklenmiyor. iOS'teyseniz güncellemeleri takip etmeniz gerekecek. Ancak Android kullanıyorsanız, Google Play üzerinden ön kayıt yaptırabilir ve oyun yayınlandığında bildirim alabilirsiniz.

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