REKLAMLAR

Honor 8X Android Pie güncellemesi ile ilgili yeni bir gelişme söz konusu. Bilindiği gibi Honor 8X akıllı telefon geçtiğimiz hafta birkaç Huawei cihazla birlikte Çin'de Android Pie tabanlı EMUI 9 güncellemesini almaya başlamıştı. Duruma bakılırsa Hindistan'da yaşayan Honor 8X kullanıcıları da güncellemeyi 18 Mart'tan itibaren indirebilecek.

REKLAMLAR

Honor 8X Android Pie Güncellemesi

EMUI 9 güncellemesiyle birlikte Digital Balance, HiVision, Password Vault, ve GPU Turbo 2.0 teknolojileri Honor 8X akıllı telefona kazandırılıyor. Ayrıca Hindistan'a özel Hindistan Ulusal Günleri, yerel dil desteği ve derin Paytm entegresi sunuluyor.

Güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacağı için kullanıcıların biraz sabırlı olmaları gerekecek. Honor güncelleme dağıtımının haftalara yayılacağı uyarısını yaptı.

Eylül 2018'de raflardaki yerini alan Honor 8X akıllı telefon 160.4 x 76.6 x 7.8 mm boyutlarında ve 175 gram ağırlığında. Cihazın 6.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Ekran Corning Gorilla Glass 3 ile çizilmelere karşı dayanıklı hale getirilmiş. Alüminyum çerçeve ve arka kısımda cam yüzey bizlerle.

Cihaza 12 nm üretim teknolojili Hisilicon Kirin 710 yongaseti güç veriyor. Bu yongasetinde dört adet 2.2 GHz Cortex-A73 işlemci çekirdeği, dört adet 1.7 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ve Mali-G51 MP4 grafik işlem birimi mevcut.

REKLAMLAR

4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 20 MP + 2 MP çift kamera yapılandırması, ön kısımda 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3750 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

Honor 8X kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.