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HTC U11, U11+ ve U12+ Android Pie güncellemesi ile ilgili açıklama nihayet HTC tarafından yapıldı. Google her ne kadar Android Q işletim sisteminin ilk geliştirici ön izleme versiyonu üzerinde çalışsa da HTC gibi bazı firmalar mevcut akıllı telefonlarına Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesini hazırlamakla meşgul. Tayvan merkezli teknoloji firması HTC Haziran ayından önce Android Pie güncellemesini alacak olan akıllı telefon modellerini açıkladı.

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Duruma bakılırsa firmanın üst düzey akıllı telefon modelleri U11, U11+ ve U12+ için Android 9.0 Pie işletim sistemi paketi yılın ikinci çeyreğinde yayınlanacak.

HTC U11, U11+ ve U12+ Android 9.0 Pie Güncellemesi

Bu üç akıllı telefondan önce Android One programında yer alan HTC U11 Life modeli Kasım 2018'de Android 9.0 Pie güncellemesini almıştı. HTC'nin Android Pie işletim sistemini çalıştıran tek cihazı U11 Life. Firmanın Android Pie güncellemesini yılın ikinci çeyreğinde hazır hale getirerek kullanıcıların bekleyişine son vermesi bekleniyor.

Güncellemeyi alacak olan akıllı telefonlardan U11 modeli Mayıs 2017'de duyurulmuştu. Cihaz 2017 yazında Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle satışa sunulmuş ve daha sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini almıştı.

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Kasım 2017'de raflardaki yerini alan U11+ modeli kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyordu. Geride bıraktığımız yaz ortasında kullanıcıların beğenisine sunulan U12+ da yine Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geliyordu.

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