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Huawei P30 Pro, yılın bir sonraki akıllı telefonu ve duyurulmasına kadar sadece birkaç hafta kaldı. Amiral gemisi telefon popüler kıyaslama sitesi Geekbench'te görüldü. Huawei P30 Pro benchmark puanına göre Samsung Galaxy S10'un gerisinde olacak.

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Huawei P30 Pro Benchmark Puanı Samsung Galaxy S10'un Gerisinde

Çok çekirdekli testte, premium cihaz son derece saygın bir 9,670 puan alıyor. Tek çekirdekli testte ise cihaz eşit derecede etkileyici 3,251 puan elde etmiş. Bu sonuçlar, birinci sınıf Kirin 980 çipinin ve 8 GB RAM'in varlığıyla mümkün oluyor. Karşılaştırma listesi ayrıca Android 9 Pie'ın varlığını da doğruluyor.

Huawei P30 Pro henüz resmi olmasa da, bu sonuçlar hiç şaşırtıcı değil. Sonuçta, amiral gemisi geçen yılki Huawei Mate 20 Pro ile aynı işlemciye sahip ve performans seviyeleri görünüşte aynı.

Diğer amiral gemileriyle karşılaştırıldığında ise sonuçlar aynı düzeyde yüksek değil. Örneğin, Snapdragon 855 destekli Galaxy S10 sırasıyla 11.000 puan ve 3.500 puan almıştı. Bunlar yine çok çekirdekli ve tek çekirdekli testleri kapsıyor. Öte yandan şirketin Exynos 9820 yonga seti tek çekirdekli sonuçlarda 4.000'in üzerine çıkarıyor ve çok çekirdeklide ise 10.500 civarına ulaşıyor.

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Apple’ın iPhone XS Max’i, çok çekirdekli sonuçlarda 11.000 bölgesinde ve A12 Bionic sayesinde tipik olarak 4.700 ve 4.800 puan arasında tek çekirdekli sayılara ulaşabiliyor.

Günün sonunda elbette Geekbench sonuçları her şey anlamına gelmez. Günümüzde, hem donanım hem de yazılım optimizasyonu cihazların günlük performansında büyük roller oynamaktadır. Ancak Samsung ve Apple'ın bu alanlara genellikle çok fazla yatırım yaptığı düşünüldüğünde Huawei'in P30 serisi uygun fiyatıyla hala büyük ilgi çekebilir.

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