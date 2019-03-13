Anker Soundcore Liberty Air Gerçek Kablosuz Ses Deneyimiyle Sadece Amazon Türkiye’de

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Akıllı yaşam tutkunlarının gerçek kablosuz ses deneyimi için yüksek maliyetli yatırımlar yapmasına gerek kalmadı: Anker'in dünyada çok satan kablosuz kulaklığı Soundcore Liberty Air, ilk kez ve sadece Amazon.com.tr üzerinden Türkiye'de satışa sunuldu. Seçkin tasarımı, Bluetooth 5 bağlantı teknolojisi, 20 saat konuşma süresi, dokunmatik kontroller ve IPX5

sertifikasıyla gerçek kablosuz deneyim sunarak pek çok global otorite tarafından kulvarının en iyi kablosuz kulaklığı seçilen Liberty Air, rakiplerinin yarı fiyatına tüketiciyle buluşuyor.



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Grafen sürücüler sayesinde yüksek netlik sunan Liberty Air, müzik dinlerken en derin baslardan, en gür tizlere kadar hiçbir detayın kaybolmamasını sağlıyor. Kulaklık setinin içinde barındırdığı çift mikrofon, arka plan seslerini karşı tarafa iletmeyen gürültü önleme özelliği ve karşı tarafın sesini her iki kulaklığa yansıtan stereo sistem, en kalabalık ortamlarda kristal berraklığında görüşmeler yapmayı kolaylaştırıyor.



Bluetooth 5 bağlantı protokolünün yanı sıra FPC anteniyle müzik keyfinin aralıksız devametmesini sağlayan Liberty Air, tek adımlı eşleştirme özelliği sayesinde ilk kurulumun ardındanşarj kutusundan çıktığı anda akıllı telefon ya da tabletlere bağlanıyor. iOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışan kablosuz kulaklık, şarj çantasıyla 20 saate kadar aktif kullanım vadediyor. Liberty Air’in dokunmatik kontrolleri, telefon ekranına bakmaksızın çağrı yanıtlamayı ve müzik deneyimini özelleştirmeyi mümkün kılıyor.



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Anker Soundcore Liberty Air kablosuz stereo kulaklıklar, şık tasarımlı özel şarj çantasıyla birlikte 499 TL fiyat etiketiyle Türkiye’de sadece Amazon.com.tr üzerinden temin edilebiliyor.