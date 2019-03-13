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Mesajlaşma (SMS) iPhone'unuzdaki en temel işlevlerden biri olsa da, bazen cihazınız mesaj göndermemeye başlayabilir. Bu sorun çok çeşitli nedenlerden dolayı yaşanabilir: Belki bir şebeke sinyaliniz yoktur veya belki de yanlış numarayı kullandınız. Ancak çok daha fazlası var.

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iPhone Mesaj (SMS) Göndermiyor: Nasıl Çözebilirim?

iPhone'unuzun tekrar SMS veya MMS mesajları göndermesini sağlamak genellikle hızlı birkaç adımla yapılabilir.

Ağ Sinyalinizi Kontrol Edin

En basit adımla başlayalım: Mobil şebeke sinyali olmadan SMS (yani kısa mesaj) göndermek imkansızdır. iPhone'unuz kısa mesaj göndermezse, hücre sinyalinizi kontrol etmelisiniz. Zayıfsa veya yoksa daha iyi sinyali olan bir alana hareket edin. Genelde iyi sinyal alabilen bir bölgedeyseniz, operatörünüze başvurun.

Mobil Planınız Etkin mi?

Bunun ardından etkin bir mobil servis planınız olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer yoksa metin gönderemezsiniz. Telefon planlarının büyük çoğunluğu standart sınırsız SMS sunarken, sınırlı bir planınız varsa aylık kısa mesaj limitinizi aşmış olabilirsiniz. Her iki durumda da, mobil operatörünüze başvurmalısınız.

SMS ve MMS'in Açık Olduğundan Emin Olun

Bir Apple cihazıyla bir kişiye mesaj gönderdiğinizde, iPhone'unuz mesajı varsayılan olarak iMessage yoluyla gönderir. Bunlar normal metin mesajları (SMS) değildir. iPhone sahipleri arasında bir Wi-Fi (veya hücresel veri) bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlardır (WhatsApp gibi).

iMessages bazen çalışmadığında iPhone'unuz diğer iPhone kullanıcıları da dahil karşıdakine SMS mesajı göndermeyi deneyebilir. Ancak, çalışması için bu özelliği Ayarlar bölümünden açmanız gerekir.

Ayarlara gidin.

Aşağı kaydırın ve Mesajlar'a dokunun.

SMS olarak gönder kaydırıcısına dokunun, böylece yeşil “açık” konuma geçer.

iPhone'unuz ayrıca MMS (Multimedya Mesajlaşma Servisi) mesajları da gönderebilir. Bunlar, görüntüler veya video klipler gibi bir tür medya içeren metin mesajlarıdır. Göndermeden önce bu mesajları Ayarlar'da etkinleştirmeniz gerekebilir.

Ayrıca, hücre planınız MMS mesajlaşmasını kapsamayabilir. Sonuç olarak, multimedya kısa mesajları bu nedenle telefonunuzda çalışmayabilir.

MMS mesajlarını şu şekilde açabilirsiniz:

Ayarlara gidin.

Aşağı kaydırın ve Mesajlar seçeneğini seçin.

MMS Mesajlaşma'yı yeşil "açık" konumuna getirmek için dokunun.

Uçak Modundaysanız Kapatın

Uçak modu, iPhone'unuzun sinyal göndermesini ve almasını önler. Bu, hücresel ve Wi-Fi sinyallerini de içerir, bu nedenle kısa mesaj gönderemez veya alamazsınız.

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Bu nedenle, mesaj göndermeye çalışmadan önce Uçak Modu'nu kapattığınızdan emin olmalısınız. Bunu, iPhone’unuzun Kontrol Merkezini açarak ve uçak sembolüne dokunarak yapabilirsiniz. Bu sembol uçak modu kapalıyken gri haldedir.

iPhone X ve sonraki modellerde, Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru kaydırmanız gerekir. Daha önceki iPhone'larda, ekranın altından yukarı kaydırın. Bonus olarak, bazen uçak modunu açıp kapatmak, geçici sinyal sorunlarını çözebilir.

iPhone'unuz kısa mesaj göndermiyorsa, Mesajlar uygulamasını kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu belki de en “bilimsel” yöntem değildir, ancak bazı kullanıcılar bazen etkili olduğunu bildirmektedir.

Ayrıca, gönderilemeyen metinler içeren tüm Mesajlaşma konuşmalarını silmeyi deneyebilirsiniz. Yine bunun neden etkili olabileceği belli değil. Ancak bu tür konuşmaları temizleyerek, Mesajlar uygulamasını tekrar düzgün çalışması için yönlendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yaparak Mesajlar'daki konuşmaları silebilirsiniz:

Mesajları başlatın

Silmek istediğiniz sohbeti sola kaydırın.

Sil'e dokunun ve onaylamak için tekrar dokunun.

Son olarak, Mesajlar ekranının sağ üst köşesindeki Yeni Mesaj simgesine bir kez daha basın.

iOS'i Güncelleyin

iPhone'unuzu daima iOS'in en son sürümüyle güncel tutmalısınız. iOS için yeni güncellemeler yazılım sorunlarını ve hatalarını giderir, bu nedenle iPhone'unuz hala kısa mesaj göndermiyorsa, güncellemek iyi bir fikirdir.

Güncellemek için, iPhone'unuzun Wi-Fi'a ve bir güç kaynağına bağlı olması gerekir. Daha sonra aşağıdakileri yapmalısınız:

Ayarları açın.

Genel'e gidin.

Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

İndir ve Yükle'yi seçin.

Ağ Ayarlarınızı Sıfırlayın

iPhone'unuzun ağ ayarlarını sıfırlamayı çok hafife almamalısınız. Ağ ayarları, Wi-Fi ağları ve şifreler gibi verileri kaydeder, bu nedenle bunları silmek ideal görünmez. Bununla birlikte, yukarıdaki her şeyi denediniz ve iPhone'unuz hala kısa mesaj göndermiyorsa, denemeye değerdir.

iPhone'un ağ ayarlarının nasıl sıfırlandığı aşağıda açıklanmaktadır:

Ayarlara gidin.

Genel'i açın.

Aşağı kaydırın ve Sıfırla'ya dokunun.

Ağ Ayarlarını Sıfırla düğmesine basın.

Şifrenizi giriniz.

Onaylamak için Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya dokunun.

Yukarıdaki yöntemlerden en az biri, iPhone'unuzun tekrar metin mesajları göndermesini sağlamak için yeterli olmalıdır.

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