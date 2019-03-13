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Samsung Galaxy S10'da kablosuz güç paylaşımı özelliğinin nasıl kullanılabileceğine göz atıyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung'un kısa süre önce duyurduğu üst düzey akıllı telefonu Galaxy S10'da diğer cihazların şarj edilebilmesini sağlayan Wireless PowerShare / Kablosuz Güç Paylaşımı özelliğine yer veriliyor.

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Bu işlev sayesinde kablosuz şarj destekli diğer akıllı telefonları şarj etmek mümkün olsa da esas amaç S10 akıllı telefona eşlik eden Galaxy Buds kulaklık ve Galaxy Watch akıllı saat gibi Samsung aksesuarlarının pratik şekilde şarj edilebilmesini sağlamak.

Samsung Galaxy S10'da Kablosuz Güç Paylaşımı Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Galaxy S10 akıllı telefonda bildirim çubuğunu aşağı doğru çekin.

Aşağı doğru kaydırma hareketini tekrar uygulayın ve hızlı ayarlar simgelerinin yer aldığı bölümün açılmasını sağlayın.

W i reless PowerShare / Kablosuz Güç Paylaşımı 'nı seçin.

i 'nı seçin. Galaxy S10 akıllı telefonla başka bir cihazı şarj etmek için ekranda beliren yönergeleri izleyin.

Wireless PowerShare / Kablosuz Güç Paylaşımı ile başka bir akıllı telefonu şarj edecekseniz cihazların arka yüzeylerini birbirine temas edecek şekilde konumlandırdığınızdan emin olun. Galaxy Buds için kulaklığın taşıma kılıfını cihazın arkasına koymanız yeterli olacaktır. Bağlantının sağlandığını haber veren bildirim tonunu duyacaksınız.

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Galaxy S10 ile başka bir cihazı şarj etmeye başlamadan önce elbette S10'un yeterince şarjının olması gerek. Akıllı telefonun pil seviyesi % 30'un altına düşerse bu özellik devre dışı kalacaktır.

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