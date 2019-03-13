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Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, birbirleriyle iletişim kurmak ve güncel kalmak için Facebook'a ve çok sayıda platforma bel bağlıyor. Ancak geçtiğimiz birkaç saatten bu yana, dünya çapındaki kullanıcılar Facebook’un servisleriyle ilgili sorunlar yaşıyor. WhatsApp bunlardan biri. Dolayısıyla WhatsApp neden açılmıyor bu noktada konuyla ilgili bir açıklama beklenmekte.

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WhatsApp Neden Açılmıyor: Servis Çöktü mü?

An itibariyle Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp dünya genelinde çeşitli bölgelerde çalışmamaktadır. Down Detector web sitesine göre, etkilenen kullanıcıların çoğu Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'da bulunuyor.

Facebook'u kullanmaya çalışan bazı kişiler sosyal ağın “bakım için kapalı” olduğunu belirten bir mesaj görüyorlar. Öte yandan diğer kullanıcılar ise “bir şeyler ters gitti” hata mesajını alıyorlar.

Instagram'a gelince, sosyal platforma erişmeye çalışanlar, bunun yüklenmediğini veya yenilenmediğini buldu. Benzer şekilde, WhatsApp veya Messenger aracılığıyla iletilen mesajlar gönderilmiyor.

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Neyse ki Facebook, ironik bir şekilde, resmi Twitter hesabı üzerinden servislerinin bazı sorunlar yaşadığını duyurdu. Sosyal medya devi, bazı kullanıcıların Facebook servislerine erişmekte sorun yaşadığını fark ettiğini ve şu anda sorunu en kısa sürede çözmek için çalıştığını belirtti.

Eğer siz de WhatsApp çöktü mü diye merak ediyorsanız belirtelim problem muhtemelen en geç bir saat içerisinde çözülecektir. Eğer WhatsApp çalışmama sorunu devam ederse uygulama mağazasını açarak WhatsApp için herhangi bir güncelleme yayımlanıp yayımlanmadığını kontrol edin.

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