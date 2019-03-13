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Xiaomi akıllı telefonlarda uygulama gizleme işlemi için ne yapmanız gerektiğini ele alıyoruz. Sebep ne olursa olsun akıllı telefonunuzda kurulu olan bazı uygulamaları meraklı gözlerden gizli tutmak isteyebilirsiniz. Yatırım uygulamaları, bankanızın mobil uygulaması, sosyal ağ araçları, not alma uygulamaları ya da herhangi başka bir uygulamayı gizlemeniz gerekebilir.

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Android işletim sisteminde uygulama gizleme özelliği varsayılan olarak sunulmuyor. Bu nedenle Google Pixel gibi stock Android çalıştıran akıllı telefonlarda uygulama gizleme özelliği ön yüklü şekilde bulunmuyor.

Ancak OnePlus, Samsung, Huawei, Honor ve Xiaomi gibi firmaların özel launcher'larında uygulama gizlemeyi sağlayan özelliklerle karşılaşıyoruz. Sahip olduğunuz Android telefonda bu özelliğin bulunuyor olması üçüncü parti uygulama gizleme araçlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor.

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Xiaomi Akıllı Telefonlarda Uygulama Gizleme

Akıllı telefonunuzda Settings menüsüne gidin, App Lock seçeneğine dokunun.

menüsüne gidin, seçeneğine dokunun. Gizlemek istediğiniz uygulamaların hemen yanında yer alan anahtarlara dokunarak etkinleştirin.

Bir uygulamayı gizlediğinizde ilgili uygulama gizli klasöre taşınacaktır. Ana ekran simgesi de gizlenecektir. Bu özellik sistem uygulamalarını desteklemiyor.

Gizlediğiniz bir uygulamayı açmak için ana ekranı görüntülemeniz ve pinch-out jesti yapmanız (iki parmakla fotoğraflarda uzaklaştırma yapmak için uyguladığımız hareket) gerek.

jesti yapmanız (iki parmakla fotoğraflarda uzaklaştırma yapmak için uyguladığımız hareket) gerek. Uygulama kilitleme özelliği için ayarladığınız parola istenecektir, parolayı girin.

Parolayı girdikten sonra gizli uygulamaların bulunduğu klasör açılacaktır. Açmak istediğiniz uygulamanın üzerine dokunun.

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