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AirPods kanser yapabilir. Bilim adamları yeni bir imza kampanyası başlattı. Apple'ın kablosuz AirPod'larının büyük satışlara ulaştığı kuşkusuz. Gün boyunca bu aksesuarı kullanan birkaç kişiye rastlamanız mümkün. Bu başarı, Samsung gibi diğer şirketlerin de kendi kablosuz kulak içi kulaklıklarını yapmalarına yol açtı. Araştırma firması Gartner,

kasım ayındaki raporunda 2022 yılına kadarAirPod'ların 158.43 milyon adet sevkiyatla en yüksek satışa ulaşan giyilebilir ürün olacağını tahmin ediyor. Zira akıllı saatler şu anda giyilebilir kategoriye liderlik ediyor.

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AirPods Kanser Yapabilir: Bilim Adamları İmza Topladı

Ancak, bugün The Atlanta Journal-Constitution tarafından yayınlanan bazı haberler, çok sayıda bilim adamının AirPods ve diğer kulağa takılan cihazların kanser riski oluşturduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi. 250 bilim adamı, bu iddiayı konu alan Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dilekçesini imzaladılar. AirPod'lar gibi telefon ile kulağa takılan cihazlar arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan Bluetooth teknolojisi, kanser riski nedeniyle suçlanıyor. Teknoloji, verileri iletmek için elektromanyetik frekans (EMF) radyo dalgalarını kullanır ve kullanıcının iç kafatasına çok yakın kullanımı tehlikeli olarak kabul edilir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı son zamanlarda EMF dalgalarının insanlarda kanserojen etki oluşturabileceğini söyledi. EMF dalgalarına yüksek düzeyde maruz kalmak nörolojik sorunlara ve DNA hasarına neden olabilir.

Yüksek düzeyde EMF dalgaları yanıklara neden olurken, insanlarda hücre büyümesini etkileyebiliyor. Ancak AirPod'lar gibi cihazların ürettiği düşük miktarda EMF dalgalarına uzun süre maruz kalmanın neden olabileceği problemler açık değildir. Güvenli EMF seviyelerine dair resmi kılavuzlar olsa da, dilekçeyi imzalayan bilim insanları, bu kılavuzların radyo dalgalarının insanlarda hastalıklara neden olmasını engelleyecek kadar etkili olmadığını söylüyor. Bilim adamları tarafından imzalanan dilekçede, çocukların EMF'nin etkilerine karşı daha savunmasız olduklarını belirtildi.

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Samsung, kısa bir süre önce, yeni Galaxy 10 telefonlarından birini sipariş eden müşterilerine kablosuz Bluetooth Samsung Galaxy Buds hediye ettiğini açıkladı. Diğer taraftan Apple'ın AirPods 2'yi 25 Mart'ta düzenleyeceği basın etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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