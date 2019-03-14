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Windows ve Android aygıtlarınız arasında tek bir dosyayı paylaşmak veya birkaçını birlikte aktarmak istediğinizde, aşağıdaki basit adımları izleyerek bunu yapmak çok kolaydır. İşte Android ile Windows arasında dosya aktarmak için bilmeniz gerekenler.

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Android ile Windows Arasında Dosya Aktarmak

Feem kullanarak Windows ve Android arasında dosya paylaşımı

Feem v4 uygulaması, kullanıcıların dosyaları, fotoğrafları, videoları, ses dosyalarını ve uygulamaları ücretsiz olarak aktarmalarını sağlar. Uygulamanın çalışması için uygulamanın Android cihazında ve de Windows cihazında indirilmesi gerekir. Her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlanması gerekir. Şirket, dosya aktarım servisinin Bluetooth’tan 50 kat, Dropbox’dan iki kat hızlı olduğunu iddia ediyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü reklamlarla dolu. Sinir bozucu olduğunu düşünenler, reklamsız bir deneyim sunan Feem Pro için ödeme yapabilirler.

Feem kullanarak Windows ve Android arasında dosya aktarımı:

Feem web sitesinden hem Android cihazınızda hem de Windows PC'nizde Feem v4'ü indirin.

Kurulumdan sonra, her iki cihazın da aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

Uygulama hem Windows PC'nize hem de Android akıllı telefonunuza bir isim atayacak ve her ikisi de Android / Windows uygulamasında otomatik olarak görünecektir.

İki uygulamadan birinde Android / Windows cihazına tıklayın.

Şimdi aynı anda tek bir dosyayı veya birden fazla dosyayı gönderebilirsiniz.

AirDroid kullanarak Windows ve Android arasında dosya paylaşımı

Feem v4 gibi, AirDroid de Android ve Windows aygıtları arasında fotoğraf, video, dosya, ses ve uygulamaları ücretsiz olarak aktarmanıza olanak tanır. Birden fazla dosya seçimine izin verir ve kısa mesaj göndermek için de kullanılabilir. Testimizdeki dosya transferi Feem kadar hızlıydı. Ayrıca, tüm telefon dosyalarınızı masaüstü uygulamasında görüntüleme ve oradan kaydetme seçeneği de var.

Tüm bunların dışında, telefonunuzun kamerasını uzaktan görüntülemenizi sağlayan bir kamera modu ve masaüstünde akıllı telefonunuzun ekranında neler olduğunu görmenizi sağlayan bir görüntüleme modu da bulunuyor. Uygulamanın ücretsiz sürümü reklamlar ile desteklenir ve ayda yalnızca 200 MB veri aktarımına izin verir (31 gün).

AirDroid kullanarak Windows ve Android arasında dosya aktarımı:

AirDroid web sitesinden AirDroid masaüstü ve Android uygulamasını indirin.

Uygulamaya kaydolun ve ardından Windows uygulamasında da aynı bilgileri kullanarak oturum açın.

Aynı Wi-Fi ağına bağlandığınızdan emin olun.

Akıllı telefonunuz ve Windows bilgisayarınız, her iki uygulamada Cihazlarım bölümünün altında yer alacaktır.

Şimdi paylaşmak istediğiniz dosyaları sürükleyip bırakabilirsiniz.

PushBullet kullanarak Windows ve Android arasında dosya paylaşımı

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PushBullet uygulaması ayrıca Android cihazınızdan Windows PC'ye dosya aktarımına izin verir ve telefonunuzun bildirimlerini görüntülemenin yanı sıra metin mesajları gönderip almanıza da izin verir. Testlerimizde, dosya transferlerinin Feem'den daha yavaş olduğunu gördük.

PushBullet kullanarak Windows ve Android arasında dosya aktarımı:

Feem'den farklı olarak, PushBullet uygulama paylaşımına izin vermez ve dosyalar, fotoğraflar ve videolar ile sınırlıdır. Ayrıca, kamera özelliğini içermez ve yalnızca AirDroid'deki modları görüntüler.

PushBullet masaüstü istemcisini ve Android uygulamasını PushBullet web sitesinden indirin. PushBullet, Firefox, Chrome ve Opera için uzantılar sunar ve ayrıca özel bir Windows uygulaması vardır.

Google veya Facebook hesabınızla giriş yapın. Hem Android telefon hem de Windows PC'de aynı hesabı kullanmanız gerektiğini unutmayın.

Android uygulaması, telefonunuzdaki bildirimleri bilgisayarınızda görmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Ayrıca metin mesajları için benzer bir bildirim gösterecektir. Tercihlerinize bağlı olarak 'Etkinleştir' veya 'Atla' düğmesine dokunun.

Android uygulamanızdan Uzaktaki Dosyalar'a dokunun, Windows PC'niz görünecek. Benzer şekilde, Android akıllı telefonunuz Windows uygulamasında Aygıtlar altında görüntülenecektir.

Gerekli içeriği göndermek için 'Ekle' düğmesine ve medya dosyasını PC'nize göndermek için Okay tuşuna basın.

Dosyayı görüntülemek ve sisteminize indirmek için PC uygulamasını kontrol edin.

Your Phone uygulamasını kullanarak Windows ve Android arasında dosya paylaşımı

Your Phone uygulaması, Microsoft tarafından Windows 10 Ekim 2018 güncelleştirmesi ile kullanıma sunuldu ve Windows kullanıcılarının Android akıllı telefonlarının fotoğraflarına ve metinlerine anında erişmelerini sağlıyor. Ancak uygulama, kullanıcıların yalnızca en yeni 25 fotoğrafa ve ekran görüntüsüne erişmesini sağlıyor. Yani başka hiçbir şey yapamıyorlar.

Ayrıca, kullanıcıların bir kerede birden fazla dosya göndermesine izin vermiyor. Benzer şekilde, sadece son mesajları gösteriyor. Bu uygulamanın en büyük dezavantajı, fotoğrafların Android'den Windows'a aktarılmasını sağlaması ancak tersini desteklememesi.

Your Phone'un Windows ve Android uygulamasını yükleyin.

Windows uygulamasında ülke kodunuzu ve cep telefonu numaranızı girin. Android uygulaması için bağlantıyı içeren bir metin mesajı alacaksınız.

Bağlantıyı kullanarak uygulamayı Google Play'den indirin.

Kurulduktan sonra 'Bilgisayarıma bağlan'a tıklayın.

Hem Windows'ta hem de Android uygulamasında Microsoft hesabınızla oturum açın. Android cihazında, tüm izinlere izin ver ve istenirse 'pil optimizasyonlarını yoksay' için 'Evet' deyin.

Windows 10 makinenizde Your Phone uygulamasını açın.

En son fotoğraflara (kamera rulosu, ekran görüntüleri dahil) ve metin mesajlarına (SMS mesajları) erişebileceksiniz.

Android ve Windows arasında dosya aktarmanın diğer basit yolları

Dropbox, OneDrive, Biz Transfer, Google Drive ve benzeri bulut depolama hizmetleridir. Bu hizmetler, dosyaları buluta kaydetmenize ve aynı kimlik bilgileriyle oturum açtığınız sürece herhangi bir cihazdan erişmenize olanak sağlar. Tüm bu hizmetler sınırlı ücretsiz depolama alanı sunar ve bu sınıra ulaştıktan sonra çeşitli ücretli planlar arasından seçim yapmanız istenir.

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