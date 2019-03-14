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Yazılım güncellemeleri her Android cihaz için çok önemlidir. Bunların çoğu temel güvenlik güncellemeleri ile gelir. Bir Android'in nasıl güncellendiği birçok kişinin sorduğu ortak bir sorudur. Her ikisi de aynı şirket tarafından yapılsa bile, bir Android telefonun nasıl güncellendiği bazen bir cihazdan diğerine göre değişebilir. Android telefonunuzu nasıl güncelleyeceğinizi merak ediyorsanız, bu kılavuz size bilmeniz gereken temel adımları gösterecek.

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Android Nasıl Güncellenir?

Android nasıl güncellenir?

Android cihazınızı güncellemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Samsung, OnePlus, Nokia ve Xiaomi gibi bazı telefonlarda bu adımların hemen hemen ortak olduğunu söylenebiliriz. Ancak telefonunuz Android işletim sisteminden ayrı olarak farklı bir arayüz (UI) kullanıyorsa, bu adımlar değişebilir:

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Ayarları açın

Android cihazların çoğunda en üstte bir arama seçeneği vardır. "Güncelleme / Update" olarak aratın. Bu size Sistem güncellemesini veya eşdeğer bir ayarı gösterecektir.

Sistemi Güncelle'ye dokunun.

Şimdi Güncellemeleri kontrol et öğesine dokunun.

Eğer varsa şimdi bir güncelleme göreceksiniz. İndir ve Yükle'ye dokunmanız yeterlidir.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, cihazınız çalıştırdığı Android sürümünü güncelleyecektir. Güncelleme işlemi sırasında cihazınız birçok kez yeniden başlatılabilir, bu yüzden panik yapmayın. 4. adımdan sonra hiçbir şey olmazsa, cihazınız büyük olasılıkla üretici tarafından yayımlanan en son Android sürümünü çalıştırıyordur. Bu yazımızda Android nasıl güncellenir detaylıca bahsetmeye çalıştık.

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