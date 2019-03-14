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Android Pie güncellemesini alacak Xiaomi akıllı telefonlar belli oldu. Çin merkezli teknoloji firması Xiaomi, akıllı telefonları için yazılım güncellemeleri hazırlama konusunda kullanıcıların takdirini kazanan bir geçmişe sahip. MIUI forumlarına kısa süre önce düşen haberler Android Pie güncellemesini alacak olan akıllı telefon modellerinin netleştiğini gösteriyor.

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Duruma bakılırsa 10 Xiaomi akıllı telefon modeli Android Pie güncellemesine kavuşacak. Bu cihazlardan ikisi için Global Beta sürümü Mart ayı sonunda hazır hale gelecek. Beş model Haziran ayında Global Beta güncellemesini alabilecek, diğer üç model için belirsizlik söz konusu.

Android Pie Güncellemesini Alacak Xiaomi Akıllı Telefonlar

Android 9.0 güncellemesini alacak olan Xiaomi akıllı telefonlar Mi Mix 2, Mi 6, Redmi 6A, Redmi 6, Mi Note 3, Redmi Note 5, Redmi S2/Y2, Mi 9 Explorer, Mi 6X ve Redmi Note 6 Pro. Cihazlar için Global Beta sürümünün yayınlanma tarihleri tabloda yer alıyor.

Listenin hem Çin hem de Global MIUI ROM'u için geçerli olduğu ifade ediliyor. Beta versiyonu halka açık yayına geçeceğinde forum ve ilgili uygulamadan duyuru yapılıyor.

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Bu liste Xiaomi'nin Android Pie güncellemesini alacak tüm akıllı telefonlarını içermiyor. Firma Oreo çalıştıran başka cihazlarını da Android Pie işletim sistemine taşıma kararı alabilir.

Android Pie güncellemesi ile birlikte cihazlara adaptif parlaklık, adaptif batarya, PiP / Picture-in-Picture) modu, yenilenmiş ses kontrolü gibi yenilikler kazandırılıyor.

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