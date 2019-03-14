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Android Q Beta 1 güncellemesi Google'ın Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefonları için yayınlandı. İlk nesil Pixel modelleri olan Pixel ve Pixel XL için bu güncellemenin yayınlanması sürpriz oldu çünkü Android cephesinde güncelleme desteğiyle ilgili genel politika cihazın kullanıma sunulmasının ardından iki yıl boyunca majör Android sürüm güncellemelerinin yayınlanması şeklinde.

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Android Q işletim sisteminin final sürümünün ne zaman yayınlanacağı belli olmasa da bu yılın üçüncü çeyreğinde Pixel akıllı telefonlarda Android Q'nun final sürümünü görmek şaşırtıcı olmayacaktır.

Android Q Beta 1 Pixel Serisi Akıllı Telefonlar İçin Yayınlandı

Android Q Beta 1'i cihaza yüklemek için bu bağlantıdan programa katılmak yeterli oluyor, ardından güncelleme OTA yoluyla cihaza yüklenebiliyor. Önceki yıllarda bu kolaylık yalnızca daha stabil olan sonraki Beta sürümleri için sağlanıyordu. İlk geliştirici ön izleme sürümünü elle kurma zorunluluğu söz konusuydu.

Android Q Beta 1 şu an çok sayıda hata ve sorun içerse de geliştiricilere uygulamalarını yeni işletim sistemi versiyonunda şimdiden test etme imkanı sunuyor.

Android Q'nun son kullanıcıyı ilgilendiren yeniliklerinin Mayıs ayındaki Google I/O konferasında duyurulması muhtemel. Konum bazlı yeni izin yönetim sistemi gibi yeniliklerin kullanıcıların elini rahatlatacağı kesin.

Android Q, beklenmedik şekilde ön plana atlayan uygulamaları kesmek için uygulamaların arka planda iken etkinlik başlatmasını önleyecek. Bir uygulamanın dikkatinizi üzerine çekmesi gerekiyorsa yüksek öncelikli bir bildirim kullanması ve ekranda tam ekran modunda belirmesi söz konusu olacak.

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Cihaz IMEI'si, seri numarası ve benzeri tanımlayıcılara erişim Android Q'da sınırlandırılacak ve Google varsayılan olarak farklı Wi-Fi ağlarına bağlanırken cihazınızın MAC adresini rastgele ayarlayacak (Bu ayar Pie'de isteğe bağlıydı).

Google ayrıca yeni katlanabilir akıllı telefonlarda uygulamalar arasında paylaşımı pratik hale getiren Sharing Shortcuts özelliğini hayata geçiriyor.

Yeni kodekler de yolda: Video için AV1, konuşma ve müzik akışı için Opus ile encoding ve video içerikler için HDR10+ desteği geliyor.

Google'ın takviminde altı Android Q Beta sürümünün yayınlanacağı bilgisi mevcut. Beta 5 ve Beta 6 'release candidate' versiyonları olarak daha yüksek stabilite vaat edecek.

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