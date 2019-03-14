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Bir iPhone nasıl reset'lenir ya da sıfırlanır? iPhone veya iPad'inize hoşça kal diyorsanız, üzerindeki tüm içeriği silmek iyi bir seçenektir. iPhone'unuzu sıfırlamak son çare seçeneğidir. Yalnızca cihazı satarken veya cihazla ilgili bir tür sorunu çözeceğinden emin olduğunuz durumlar gibi istisnalar dışında genelde tercih edilmez. Aşağıda anlattığımız yöntem, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, vb. tüm en yeni iPhone'larda çalışan iPhone Nasıl Reset'lenir adımlarını ele alıyor. Cihazınızın yanıt vermemesi veya iPhone'unuzun donması durumunda, cihazın yeniden başlatılması yararlıdır. Ancak, iOS cihazınızı sıfırlamanın tek seçenek olduğunu biliyorsanız, işte iPhone'u fabrika ayarlarına almak için adımlar.

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iPhone Nasıl Reset'lenir (Sıfırlanır)?

Aşağıdaki adımlarla iPhone'unuzu sıfırlamak oldukça kolaydır. Ancak bunu yapmadan önce, iPhone veya iPad'inizin tam yedeklemesini almanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bu adımın iOS cihazınızdaki her şeyi geri kurtarma imkanı olmadan sileceğinin altını çizdiğimize göre şimdi adımlara göz atalım.

iPhone nasıl reset'lenir (sıfırlanır?

Ayarlar> Genel> Sıfırla seçeneğine gidin.

Burada birkaç seçenek göreceksiniz. iPhone veya iPad'inizi sıfırlamak için Tüm İçeriği ve Ayarları Sil seçeneğine dokunun.

Silmeden önce iCloud yedeklemenizi güncellemenizi isteyen bir bilgi ekranı görebilirsiniz. Yedekledikten Sonra Sil düğmesine dokunmalısınız.

düğmesine dokunmalısınız. iCloud yedeklemenizi güncellemek istemiyorsanız, Şimdi Sil öğesine dokunun.

Aynı seçeneği bir kez daha göreceksiniz ve şifrenizi girmek zorunda kalacaksınız. Bunları yaptıktan sonra, iPhone veya iPad'inizi sıfırlayabilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizi tamamen sıfırlamak istemiyorsanız, cihaz ayarları, ağ ayarları, klavye sözlüğü, ana ekran düzeni ve konum ve gizlilik gibi bazı şeyleri sıfırlayabilirsiniz. Bu seçeneklerin tümü, Ayarlar> Genel> Sıfırla altında görünecektir.

iTunes ile iPhone veya iPad'i fabrika ayarlarına almak

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iPhone'unuz artık kullanılamıyorsa, iTunes üzerinden de fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Bu adımlar, PC veya Mac'inizdeki iTunes yardımıyla iPhone veya iPad'inizi fabrika ayarlarına döndürmenize yardımcı olur.

iPhone veya iPad'inizi bir PC'ye veya Mac'e bağlayın ve iTunes'u açın.

Cihazın simgesinin iTunes'da görünmesini bekleyin. Oynat / duraklat düğmesinin altında görünecektir. Bir kez göründüğünde, tıklayın.

Parolanızı girmeniz ve ardından iPhone'unuzda veya iPad'inizden bilgisayara güvenmeyi seçmeniz gerekebilir.

Şimdi bilgisayarınızdaki iTunes'dan mavi renkli iPhone'u Geri Yükle butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. iOS cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamaya başlamak için açılır penceredeki Geri Yükle düğmesini tıklayın.

iPhone Nasıl Reset'lenir (Sıfırlanır) yazımızda tüm paylaşacaklarımız bunlar. Adımlar en yeni iPhone'lar için de aynıdır.

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