Xiaomi Telefonda Reklamlar Nasıl Kaldırılır?

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Xiaomi telefonda reklamları ve uygulamaları kaldırmak nasıl yapılır bundan bahsedelim. MIUI arayüzünü kullanan bir Xiaomi akıllı telefon aldıysanız, yazılımın her köşesinde bir sürü reklam görmüş olma ihtimaliniz var. Güvenlik uygulamasından ana ekrandaki widget'lara kadar MIUI, reklamları mümkün olan her yerde gösterir. Ancak bu reklamları kaldırmak mümkündür. Bu reklamlardan o kadar rahatsızdık ki, hepsini devre dışı bırakmamız gerektiğine karar verdik. Bu rehber, Xiaomi akıllı telefonunuzdaki tüm reklamları MIUI'dan kaldırmanıza yardımcı olacak. Bu adımları Redmi 6 Pro'da MIUI 9.6 ile test ettik, ancak adımlar MIUI 9 kullanan tüm akıllı telefonlarda çalışmalıdır.

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Xiaomi Telefonda Reklamları ve Uygulamaları Kaldırmak

Xiaomi telefonlar ve MIUI arayüzü ile gelir bu arayüzde sistem bazında reklamlar bulunur. Mi hesabınızla giriş yaparsanız telefonun genelinde reklamları azaltmanın bir yolu bulunuyor. Bu reklamlar, önceden yüklü gelen uygulamaları açtığınızda ve ana ekranda sola kaydırdığınızda ortaya çıkan widget'ların arasında gösterilir. Bu adımları takip edin:

Ayarlar> Ek ayarlar> Yetkilendirme ve iptal etme bölümüne gidin.

Şimdi aşağı kaydırın ve msa 'yi devre dışı bırakın.

'yi devre dışı bırakın. Açılır pencerede İptal Et / Revoke seçeneğine dokunun.

Bunu ilk defa yaparken “Yetkilendirme iptal edilemiyor” yazan bir hata göreceksiniz. 2. ve 3. adımı bir kez daha denediğinizde, iptal edildiğini söyleyen bir mesaj görürsünüz.

Yapmanız gereken bir diğer şey, kişiselleştirilmiş reklam önerilerini devre dışı bırakmaktır. Bu hiçbir reklamı devre dışı bırakmasa bile, reklamlar için sistem genelinde verilerinizi izlemeyi durduracaktır. Bu adımları izleyin:

Ayarlar> Ek ayarlar'ı açın.

Aşağı kaydırın ve Reklam hizmetleri'ne dokunun.

Kişiselleştirilmiş reklam önerisini devre dışı bırakın.

Bu adım sistem düzeyinde reklamlardan ve izlemeden kurtulmalıdır.

Ancak, Mi Browser gibi birden fazla Xiaomi uygulaması hala reklam gösterecektir. Her bir uygulamaya gidip reklamları nasıl devre dışı bırakabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.

Reklamlar Xiaomi’nin Mi Tarayıcısından nasıl kaldırılır?

Mi Tarayıcı, başlangıç ​​sayfasında bir çok reklam gösteriyor. Bunlardan kısmen aşağıdaki adımlarla kurtulabilirsiniz:

Mi Tarayıcıyı açın.

Sağ altta üç dikey çizgiye, yani hamburger simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Bildirimler'e dokunun.

Bir önceki sayfaya geri gidin. Gizlilik ve güvenlik'e dokunun.

Şimdi devre dışı bırakın.

Önceki sayfaya geri dönün ve Gelişmiş'e dokunun.

Şimdi En iyi sitelere göre sırala üzerine dokunun ve Önerileri al'ı devre dışı bırakın.

üzerine dokunun ve Önerileri al'ı devre dışı bırakın. Önceki sayfaya geri dönün ve Başlangıç ​​sayfasını ayarla öğesine dokunun.

Özel'i / Custom seçin.

https://akillitelefon.com gibi herhangi bir web sitesinin URL'sini girin ve Tamam'a dokunun.

Mi Browser’ın ayarlar menüsündeki bu karmaşık adımlar, size spam bildirimler gönderilmemesini sağlamak ve birkaç reklamın bulunduğu Mi Browser'ın başlangıç ​​sayfasından kurtulmak içindi. Mi Tarayıcı'yı bir sonraki açışınızda, yeni varsayılan başlangıç ​​sayfanız yüklenir.

MIUI Güvenlik uygulamasındaki reklamlar nasıl kaldırılır?

MIUI Security uygulamasındaki reklamlardan kurtulmak için aşağıdaki adımları izleyin:

MIUI Security uygulamasını açın.

Sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunun.

Aşağı kaydırın ve Öneriler al'ı kapatın.

Reklamlar Cleaner’dan nasıl kaldırılır?

CCleaner uygulaması MIUI ile önceden yüklenmiş olarak gelir, işte adımlar:

MIUI Security uygulamasını açın.

Sağ üstteki Ayarlar simgesine dokunun.

CCleaner'a dokunun.

Aşağı kaydırın ve Önerilen içerikleri göster'i kapatın.

MIUI Downloads uygulamasında reklamlar nasıl devre dışı bırakılır?

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Downloads / İndirilenler uygulaması bile MIUI'da reklamlar gösteriyor. İşte bu reklamları kaldırma adımları:

MIUI’ın İndirilenler uygulamasını açın.

Sağ üstteki üç dikey nokta simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Önerilen içeriği göster seçeneğini devre dışı bırakın.

Bunu yaparsanız önerilen kaynakları göremeyeceğinizi söyleyen bir pencere göreceksiniz. Kimse bu reklamları görmek istemediği için doğrudan Tamam'a dokunun.

Mi Müzik uygulamasından reklamlar nasıl kaldırılır?

Mi Müzik uygulaması bile reklamlardan nasibini alıyor. İşte istilacı reklamlardan kurtulma adımları:

Mi Müzik'i açın.

Sol üstteki üç dikey çizgiye, yani hamburger simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Gelişmiş ayarlar'a dokunun.

Önerilenleri al'ı devre dışı bırak.

Mi Video uygulamasında reklamlar nasıl devre dışı bırakılır?

Reklam karmaşasını Mi Video uygulamasından nasıl temizleyeceğiniz aşağıda açıklanmaktadır:

Mi Video uygulamasını açın.

Sol üstteki üç dikey çizgiye, yani hamburger simgesine dokunun.

Ayarlar'a dokunun.

Çevrimiçi öneriyi kapatın.

Push mesajını kapatın.

Bildirimlerin yanı sıra uygulamada gösterilen önerilen videoları da devre dışı bırakacaktır.

Reklamlı uygulamalar MIUI klasörlerinden nasıl kaldırılır?

Birçok uygulama klasöründe indirilmeyi bekleyen uygulamaların tanıtımı yapılır. Bu sinir bozucu reklamları şu adımları izleyerek kaldırabilirsiniz:

Xiaomi akıllı telefonunuzdaki herhangi bir uygulama klasörünü açın.

Klasörün adına dokunun.

Tanıtılan uygulamaları devre dışı bırakın.

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