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Aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook, doğal olarak en büyük video sitelerinden biri haline geldi. Facebook'taki videolar telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar veya TV'den izlenebiliyor. Ancak YouTube’un aksine, Facebook’un henüz internetsiz görüntüleme özelliği yok. Siz de Facebook videolarını nasıl indireceğinizi merak ediyorsanız yazımızda açıkladık. Facebook videolarını Android ve iPhone'a indirmek oldukça basittir.

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Facebook Videolarını Android ve iPhone'a İndirmek

Facebook videolarını düzenli olarak indirmeyi planlıyorsanız, bir tarayıcı eklentisi veya harici bir uygulama daha çok işinize yarayabilir. Ancak sadece telefonunuza indirmek için aşağıda yer verdiğimiz adımları takip edebilirsiniz.

Android cihazlarda bunun için bir uygulama kullanabilirsiniz, ancak hepsinin arayüzü Android Froyo'dan bu yana güncellenmemiş gibi görünüyor. Mağaza dışından uygulama yüklemek cihazınızın güvenliğini tehlikeye atabilir ve bu yüzden tavsiye etmiyoruz. Ayrıca, yıllardır güncellenmemiş, zayıf bir kullanıcı arayüzü olan uygulamalardan da uzak durmalısınız. Bu yüzden Android telefonunuzda bir tarayıcı kullanmak bunu yapmanın en iyi yoludur.

iOS cihazlarda işler biraz daha zahmetlidir, çünkü ya Cydia Impactor kullanmanız gerekecek ki üçüncü taraf bir uygulamadır ve gerekli sertifikaları oluşturmak için Apple kimlik bilgilerinizi ister ya da daha kötüsü, Apple cihazınızı Jailbreak yapmanız gerekecek . Cihazınızın güvenliğini tehlikeye atabileceğinden, ikisini de önermiyoruz. Yine tarayıcı kullanmak dürüst olmak gerekirse çok daha rahat ve daha güvenlidir.

Facebook videolarına Android'e indirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

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Facebook uygulamasında veya web sitesinde indirmek istediğiniz Facebook videosunu açın.

Uygulamada, paylaş düğmesine basın ve ardından Bağlantıyı Kopyala öğesine dokunun. Web sitesindeyken, bağlantıyı URL çubuğundan kopyalayın.

Fbdown.net'i bir tarayıcıda açın. Chrome dahil çoğu Android tarayıcısı bunun için uygundur.

İstediğiniz bağlantıyı yapıştırın ve İndir'e tıklayın.

Bir sonraki sayfada, Chrome kullanıyorsanız, istediğiniz kaliteyi seçin. Firefox'ta ise videoya dokunup basılı tutun. Ardından kaydedin.

Video indirilenler klasörüne iner.

Facebook videoları iPhone veya iPad'e nasıl indirilir?

Facebook videolarını iPhone veya iPad'inize indirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

Facebook uygulamasında veya web sitesinde indirmek istediğiniz Facebook videosunu açın

Paylaş düğmesine basın ve ardından Bağlantıyı Kopyala öğesine dokunun. Web sitesindeyken, bağlantıyı URL çubuğundan kopyalayın

Fbdown.net'i video indirmeyi destekleyen bir tarayıcıda açın. Safari ve Chrome desteklemez, Firefox destekler.

İstediğiniz bağlantıyı yapıştırın ve İndir'i tıklayın.

Bir sonraki sayfada istediğiniz kaliteye (normal veya HD) basılı tutun.

Firefox’ta Bağlantıyı İndir'i seçin.

Tarayıcınızın indirme bölümüne gidin. Firefox'ta, iPhone'un sağ alt köşesindeki hamburger ikonu ile bulunabilir (iPad'te ise sağ üst köşededir).

Ardından Videoyu Kaydet’i seçin.

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