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Samsung Galaxy S10'da klavye değişikliğine gitmek istemeniz şaşırtıcı olmayacaktır çünkü dürüst olmak gerekirse Samsung'un varsayılan klavyesi başarılı değil. Çok sayıda özelleştirme seçeneği olsa da dokunmalara karşı tepkisi tatmin edici değil ve kelime tahminleri oldukça yetersiz. Neyse ki Android işletim sistemli akıllı telefonlarda üçüncü parti klavye araçlarına yönelmek mümkün.

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Samsung Galaxy S10'da Klavye Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle yeni klavye konusunda bir karara varmanız gerekecek. Google Play uygulama mağazasında yüzlerce farklı seçenek mevcut. Daha önce burada ön plana çıkan Android klavye uygulamalarına değinmiştik. Tabii siz farklı bir çözüme gönül kaptırmış olabilirsiniz.

Son dönemde ilgi gören klavye çözümleri Gboard – Google Klavye ve SwiftKey Klavye. Her ikisi de Samsung'un varsayılan klavyesinden daha iyi ve ücretsiz.

Bu araçlardan birisini ya da farklı bir klavye uygulamasını yükledikten sonra yeni klavyeyi cihazda etkinleştirmeniz lazım. Klavyelerin ikonları genellikle Android uygulama tepsisinde beliriyor ancak bazı araçlarda uygulama tepsisi kısayolu bulunmayabilir.

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Galaxy S10'da yeni klavyeyi etkinleştirmek için Settings menüsüne gidin ve General management'a erişin. Language and input'a dokunun, Default keyboard ile devam edin. Listeden yeni klavye uygulamasını seçebileceksiniz.

Samsung'un varsayılan klavyesi cihazda hala yüklü durumda. Dilerseniz başka uygulamalar da yükleyebilir ve dilediğiniz zaman ona geçiş yapabilirsiniz. Klavyeler arasında sürekli geçiş yapmanız gerekiyorsa klavye her açıldığında navigasyon çubuğunda beliren klavye seçim butonuna dokunmanız ve dilediğiniz klavyeyi seçmeniz yeterli olacaktır.

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