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TikTok videolarınızın diğer kullanıcılar tarafından indirilmesini engellemek istiyor olabilirsiniz. TikTok uygulamasında hesabınızı private yapmadığınız / gizlemediğiniz sürece uygulamadan kullanıcı hesabıyla faydalanan ya da hesabı olmayan diğer tüm kullanıcılar profilinizi görebiliyor ve şarkı söylediğiniz, dans ettiğiniz ya da ele aldığınız TV programı kesitlerini birer birer izleyebiliyor. Hatta burada daha önce değindiğimiz gibi videolarınızı kolayca indirebilme imkanları da var.

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Profili herkesin erişebileceği hale getirmek sosyal ağlarda daha fazla takipçiye ulaşma imkanı sağlasa da paylaşılan içeriklerin kolayca indirilebilmesi can sıkıcı. Basitçe indirilebilen içerikler aynı platformda ya da farklı sosyal ağlarda hızlı şekilde dolaşıma girebilir, sizin içeriğinizden başkaları nemalanabilir.

TikTok Videolarınızın Diğer Kullanıcılar Tarafından İndirilmesini Engelleyin

TikTok hesabınızda paylaştığınız videoların indirilmesini önlemek için Android veya iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzda uygulamayı açın ve navigasyon çubuğundaki profil simgesine dokunun. Sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın ve Privacy and Safety – Allow Download yolunu izleyin.

Bu ayar varsayılan olarak Enabled durumunda, yani diğer kullanıcılar videolarınızı indirebiliyor. Seçeneği Off durumuna getirdiğinizde TikTok hesabınızda paylaştığınız içerikler başkaları tarafından indirilemeyecektir. Bu ayar videolarınızın canlı fotoğraflarını kapsamakla birlikte GIF'ler için geçerli değil.

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Allow Download seçeneğini kapattığınızda kendi videolarınızı akıllı telefonunuza kaydetme ya da Instagram, Snapchat, Facebook gibi ağlarda paylaşma konusunda bir engelle karşılaşmıyorsunuz.

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