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Pocophone F1, piyasadaki en rekabetçi fiyata sahip akıllı telefonlardan biri. Qualcomm’un Snapdragon 845’i, 6 GB’lık RAM’i ve sadece 389 dolarlık fiyatıyla 64 GB’lık bir depolama alanı sunuyor. Ancak hala herkesin satın alabileceği bir telefon değil. Xiaomi bunun çözüm yolunu üretti: İşte Xiaomi Pocophone F1 Lite özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi.

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Xiaomi Pocophone F1 Lite Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Geekbench sonuçlarına bakılırsa Xiaomi alt markası Pocophone, tüketicilere çok daha düşük bir fiyatla sunulacak biraz daha az güçlü bir cihaz geliştiriyor. Cihaz, üst seviye Snapdragon 845 ile gelmek yerine, Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 660’ını kullanmaya hazırlanıyor.

Bu çip yeni Snapdragon 670 ve 675'in çok daha gerisindedir ancak yine de iyi düzeyde performans sunmaktadır. Aslında Xiaomi geçenlerde piyasaya sunduğu Redmi Note 7 ve Android One'li Xiaomi Mi A2 için aynı yonga setini kullandı.

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Kod adı "Uranus" olan Pocophone F1 Lite'ın özellikleri arasında 4 GB RAM ve Android 9 Pie yer alıyor. Diğer özelliklere gelince, çentikli ekran ve 3,5 mm kulaklık jakı bizleri karşılayacak. Xiaomi, ikinci arka kamerayı yerinde tutabilir ancak sensör kalitesinin düşeceği ortada.

Şu anda, bu akıllı telefonun raflara ne zaman vuracağı belli değil. Ancak akıllıca fiyatlandırılacağını düşünürsek Xiaomi bu cihazı 200 dolar altına konumlandıracaktır. Sonuçta, yukarıda belirtilen Redmi Note 7, Avrupa'da yalnızca 202 dolardan satılmaktadır. Yani Pocophone F1 Lite'ın fiyatının bundan yüksek olmayacağını garanti edebiliriz. Kesin çıkış tarihi için biraz daha beklememiz gerekecek.

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