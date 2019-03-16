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Bouncer, Android işletim sisteminde kullanıcılara uygulama izinleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış yeni bir ücretli uygulamadır. Bu uygulama ile Android verilerinizin (fotoğraflarınız, mesajlarınız ve diğer her şey) gizliliğin korunmasını sağlarsınız.

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Android'de Gizlilik koruma Uygulaması

İzinler uygulamalara, bilgilerinize erişebilecekleri bir kapı açar. Uygulamalar bu bilgilerle "ekstra" şeyler yapabilir. Bu izinler bazen bir uygulamanın düzgün çalışması için gerekli olsa da, bazen hiç de gerekli değildir ve hatta uygulama bunu "kötüye" kullanmak için isteyebilir.

Ekstra izinler gerektirmeyen uygulamalar bulmaya çalışmak belki çözüm olsa da bu her zaman pratik bir çözüm olmayabilir. Bouncer uygulaması tek seferlik bir satın alıma sahip, gizliliğinizi korumak için tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulama hiçbir izin istemez, ancak çalışabilmesi için iki şeye erişilebilirlik talep eder.

Bouncer uygulamaların kullanıcılardan istediği ekstra izinleri işleme alır. Bu sayede hem gizliliği, hem batarya ömrünü ve bazen de güvenliğinizi iyileştirir.

İşte Bouncer'ın nasıl çalıştığı:

Android'de bir uygulamanın izin isteği ile etkileşime girip İzin Ver seçeneğini seçtiğinizde Bouncer aşağıdaki seçenekleri listeleyen bir bildirim görüntüler:

İzni sakla.

İzni bir saat sakla.

Giriş düğmesine basıldığında izni iptal et.

Seçenek 2 veya 3'ü seçerseniz, Bouncer bu izni revoke eder yani "geri alır". Bouncer izni otomatik olarak geri alır. Bunu uygulama açıldığında yapar. Her şey kendiliğinden gerçekleşir.

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Bazı kısıtlamalar var. İlk olarak, Bouncer runtime izinler gerektirdiğinden Android 6.0 ve daha üstünde çalışır. İkincisi, geçmişte izin vermiş olduğunuz uygulamalarla çalışmaz.

Bununla birlikte, ikinci kısıtlama için bir geçici çözüm vardır. Bouncer'ı açın ve tüm uygulamalar listesine geçin. İzinlerini iptal etmek istediğiniz herhangi bir uygulamayı seçin ve yerleşik Android ayarlarını kullanarak Bouncer'in sizin için izni "iptal etmesine" izin verin. İşlem çok basittir ancak Bouncer, hangi uygulamaların "sorunlu veya tehlikeli" izinler istediğini bilmez.

Peki tam olarak ne işe yarar?

Bouncer ile bir uygulamayı kullanmıyorken onun izinlerini iptal edersiniz. Böylece uygulama sizden habersiz arka planda verilerinize erişemez. En azından gizliliğinizi bir miktar daha korursunuz. Ayrıca uygulamayı kullanırken, eğer bir izin o uygulamanın çalışmasını engellemiyorsa Bouncer izni tekrar açmak zorunda kalmaz.

Bouncer, yalnızca özel ROM'lar veya Root işlemi ile elde edilebilen izinleri taklit edemez. Yine de haritalar uygulamasını kullanırken sadece gerekli olduğunda konum izni vermek kulağa oldukça yararlı gelebilir. Uygulamanın ücretsiz olmadığını ancak oldukça uygun bir fiyatla satıldığını belirtelim.

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