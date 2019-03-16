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Daha fazla egzersiz yapmaya başlamak için asla geç kalmış değilsiniz. Düzenli olarak birkaç hafta çalıştıktan sonra kilo vermeye, daha iyi görünmeye, kendinize daha çok güvenmeye ve yaşam boyu hayattan daha fazla zevk almaya başlarsınız. İşte bu yolculuğunuzda size yardımcı olacak telefonlar için en iyi antrenman uygulamaları (Android ve iOS).

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En İyi Antrenman Uygulamaları (Android ve iOS)

Neyse ki hem Android hem de iOS kullanıcıları antrenman uygulamaları söz konusu olduğunda bolca seçeneğe sahip. Deneyimli bir atlet olup olmamanız veya spor yaşamanıza yeni başlamanız farketmez; işte her seviyeye uygun antrenman uygulamaları.

CrossFit btwb

CrossFit btwb – “beyaz tahtanın ötesinde” kısaltmasını taşır. Resmi CrossFit egzersiz uygulamasıdır. Uygulama ücretsizdir ve bu nedenle bulabileceğiniz en iyi ücretsiz antrenman uygulamalarından biridir.

Özellikler arasında sekiz milyondan fazla antrenman ile büyük bir antrenman kütüphanesi, vücut ilerleme takibi, dünya çapındaki lider panoları, makro izleme ve arkadaşlarınızın sonuçlarını izlemek için "squads" vardır. Kendi antrenman programlarınızı oluşturmak için bile kullanabilirsiniz.

Tone It Up

Tone It Up kadınlar için en iyi antrenman uygulamalarından biridir. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulamanın ana odağı kardiyo ve dayanıklılık yerine vücut sıkılaştırma üzerinedir. Egzersizler yoga, kardiyo, barre, boks, kettlebell ve vücut geliştirme antrenmanları etrafında döner. Özel hamilelik hareketleri bile var.

Her gün yeni bir antrenman rutini bulacaksınız. Bu rutinler, en iyi fitness eğitmenleri tarafından formüle edilmiştir. Bu uygulama aynı zamanda yeni başlayanlar için tavsiye ve rehberlik sunmaktan mutluluk duyan etkin bir kadın topluluğuna sahiptir.

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JEFIT

JEFIT'in en iyi antrenman takip uygulamalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Oldukça zengin özelliklere sahip. Antrenmanlarınızı ayarlayabilir, ağırlıkları ve tekrar sayınızı takip edebilir, antrenman hedeflerinizi planlayabilir, vücut ölçümlerinizi kaydedebilir, spor salonu programınızı düzenleyebilir, antrenmanlarınıza notlar ekleyebilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Bazı özellikler aylık ödeme gerektirir (3,33 dolar).

Skimble Egzersiz Eğitmeni

Skimble Workout Trainer, en iyi ücretsiz antrenman uygulamalarından biridir. Uygulama geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eder – antrenman kütüphanesi spor salonu antrenmanları, ev antrenmanları ve hatta seyahat ederken otel odalarında yapabileceğiniz antrenman programlarını kapsar.

Uygulamadaki egzersizler ayarlanabilir zorluk seviyesine sahiptir. Her egzersize fotoğraflar ve videolar eşlik eder, böylece formunuzun doğru olduğundan emin olursunuz.

Ayrıca profesyonel bir abonelik modeli de var. Ayda 7 dolar maliyetli sistem, çok haftalı 100 farklı egzersiz programına erişim sağlar ve özel egzersiz programlarının kilidini açar. Bize göre bu gereksizdir.

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