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WhatsApp tüm büyük mobil platformlarda, Web'de ve hatta masaüstü işletim sistemlerinde kullanılabilen popüler bir mesajlaşma servisidir. Servis iki ana sohbet türünü destekler: Bire bir ve grup. İki tür arasındaki temel fark, gruplarda birden fazla sohbet katılımcısı olmasıdır. Ancak bu sinir bozucu olabilir. İşte WhatsApp'ta konuşmaları susturmak / sessize almak için bilmeniz gerekenler.

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WhatsApp'ta konuşmaları susturmak / sessize almak

WhatsApp grup sohbetleri pek çok farklı işlev için kullanılabilir. Fitness ve spor eğitimi oturumlarından, işletme projelerine ve hatta etkinliklere kadar liste neredeyse sınırsızdır. Bu çoğu zaman yararlı olsa da, bazen aşırı bildirim alınmasına neden olur. Grubun üyeleri çok aktifse, sürekli yeni mesaj bildirimleriyle bombalanabilirsiniz.

Elbette, bir süre bunlardan kaçınmak için cihazınızı sessize alabilirsiniz, ancak daha iyi bir yol vardır ve WhatsApp'a entegre biçimdedir. WhatsApp'taki grup konuşmalarını veya bire bir konuşmaları susturmak / sessize almak nistepen kolaydır. Yapmanız gereken tek şey şudur:

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Sessize almak istediğiniz konuşmayı açın. Grup konuşması ya da bire bir konuşma olması farketmez.

Ekranın sağ üst köşesindeki menü simgesine dokunun ve açılan menüden "Bildirimleri sessize al"ı seçin.

WhatsApp, bildirimleri susturmak için sekiz saat, bir hafta veya bir yıl seçenekleri arasında seçim yapmanızı ister. Sekiz saatlik seçenek varsayılandır.

Ardından bildirimleri belirlenen aralık için susturmak için Tamam'a dokunun.

"Bildirimleri göster"in ne yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunu seçtiğinizde bildirimleri sessize alma işlemi geri alınmış olur. Aksi halde mesajlar geldikçe bildirim almamaya devam edersiniz.

WhatsApp, her şeyin ardından ses ve titreşimleri tüm bildirimler için engeller. Konuşmaları sessize alma özelliğini grup sohbetinde ve kişisel sohbet menüsünde bulabilirsiniz.

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