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15 Nisan'da Android Pie güncellemesini alacak ASUS akıllı telefonlar belli oldu. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS, geçtiğimiz ay ZenFone Max Pro (M1) ve ZenFone Max Pro (M2) akıllı telefon modelleri için Android Pie Beta güncellemesini yayınlamıştı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu cihazlar için stabil Android 9.0 Pie güncellemesinin dağıtımı 15 Nisan'da başlayacak.

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Yine ZenFone Max (M2) akıllı telefon için de bu tarihten itibaren Android 9.0 Pie güncellemesi indirilebilir hale gelecek.

15 Nisan'da Android Pie Güncellemesini Alacak ASUS Akıllı Telefonlar

Bahsi geçen bu üç akıllı telefon da geçtiğimiz yıl içerisinde, Android 8.1 Oreo kurulu şekilde satışa sunulmuştu. ZenFone Max Pro (M1) Nisan, diğer iki cihaz ise Aralık ayında kullanıcılarla buluşturuldu.

Akıllı telefonlar 14 nm üretim teknolojili Qualcomm Snapdragon 600 serisi yongasetleri ve diğer teknik detaylarıyla orta seviyeye konumlandırılmış durumda. ZenFone Max Pro (M1) ve ZenFone Max Pro (M2) 5000 mAh kapasiteli pilleriyle uzun pil ömrü beklentisi olan kullanıcıları hedefliyor. ZenFone Max (M2)'de pil kapasitesi 4000 mAh seviyesinde.

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Stabil Android 9.0 Pie dağıtımını beklemeyecek kadar sabırsız olan ZenFone Max Pro (M1) ve (M2) akıllı telefon sahipleri buradan Beta programına dahil olabilir.

ASUS'un Android 9.0 Pie güncellemesini alacak akıllı telefon modellerinin tamamı 2018 sonunda duyurulmuştu.

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