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Facebook, Twitter ve Instagram'da otomatik video oynatmayı kapatmak şüphesiz bu sosyal ağlarda zaman geçiren kullanıcıların meşru ve haklı istekleri. Her ne kadar arkadaşlarınızı / takip etmek istediğiniz hesapları kendiniz seçiyor olsanız da ilgilenmediğiniz çok sayıda içerik de bir şekilde karşınıza çıkıyor ve bunların otomatik şekilde yürütülmesi hem pil hem de veri kaybına yol açıyor.

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Facebook, Twitter ve Instagram'da Otomatik Video Oynatmayı Kapatmak

Facebook

iPhone ve iPad'de otomatik video oynatımını kapatmak için:

Ekranın alt kısmındaki menü butonuna dokunun.

İlk olarak Settings & Privacy 'e, daha sonra Settings 'e dokunun.

'e, daha sonra 'e dokunun. Aşağı doğru kaydırma yapın ve Media and Contacts bölümündeki Videos and Photos 'a dokunun.

bölümündeki 'a dokunun. Buradaki Autoplay seçeneğini devre dışı bırakın.

Android telefon ve tabletler için:

Arayüzde sağ üst kısımdaki menü butonunu kullanın.

Aşağı doğru kaydırın, Settings & Privacy – Settings yolunu izleyin.

yolunu izleyin. Açılan ekranda Media and Contacts bölümünü bulun.

bölümünü bulun. Autoplay'e dokunun ve Never Autoplay Videos'u seçin.

Twitter

iOS ve Android uygulamalarında:

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Ekranın üst kısmındaki profil görselinize dokunun.

Menüdeki Settings and privacy seçeneğiyle devam edin.

seçeneğiyle devam edin. Data usage'a erişin. Video sekmesi altındaki Video autoplay seçeneğini never olarak ayarlayın.

Instagram'da Otomatik Video Oynatmayı Devre Dışı Bırakmak Mümkün mü?

Instagram ne yazık ki videoların otomatik oynatılmasını engelleyen bir seçenek barındırmıyor. Instagram'da web tarayıcısıyla oturum açıldığında videolar otomatik oynatılmasa da kullanıcılar bu sosyal ağa daha çok mobil uygulama üzerinden erişmeyi tercih ettiği için bu durumun çok da anlamı kalmıyor.

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