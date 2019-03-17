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Açık kaynak kodlu web tarayıcısı Firefox'un arkasındaki firma olan Mozilla birkaç gün önce büyük boyutlu dosya gönderme işlemini kolaylaştıran yeni servisi Firefox Send'i duyurdu. Servis için Mozilla bünyesinde yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalar sürdürülüyordu.

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Firefox Send çevrimiçi bir servis olduğu için web tarayıcısı olan herhangi bir cihazla bu hizmetten yararlanmak mümkün. macOS, iOS, Windows, Linux, Android platformlarındaki Chrome, Firefox, Safari, Edge gibi web tarayıcıları yeterli oluyor.

Ücretsiz bir hizmet olan Firefox Send'de kullanıcılar kayıt olmadan 1 GB'a kadar boyuttaki dosyalarını paylaşabiliyor. Hizmete kayıt olunduğunda ise maksimum dosya boyutu 2.5 GB seviyesine yükseltiliyor. Kayıt için bir ücret talebi söz konusu değil.

Firefox Send: Büyük Boyutlu Dosya Gönderme

PC, tablet ya da akıllı telefonunuzdaki favori web tarayıcınızı açın.

send.firefox.com sayfasına erişin.

Web sayfasındaki Select files to upload seçeneğine dokunun.

Arkadaşınıza göndermek istediğiniz dosya ya da dosyaları seçin.

Burada dosyanın indirilme sayısı limitini ayarlamanızı sağlayan seçeneği kullanabilirsiniz.

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Belirlediğiniz indirme sayısı ya da süre sona erdiğinde dosya otomatik olarak imha ediliyor.

Dilerseniz Protect with password seçeneğini işaretleyerek dosyaya parola koruması da ekleyebilirsiniz.

Hazırlıkları tamamladığınızda Upload butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Birden fazla sayıda dosya seçtiyseniz paylaşım işlemini kolaylaştırma adına bu dosyalar bir ZIP arşiv dosyasında toplanacaktır.

Yükleme işlemi tamamlandığında Copy link ve Share link butonları karşınıza gelecek. Bağlantıyı kopyalayabilir ya da kolayca paylaşabilirsiniz.

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