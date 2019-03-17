REKLAMLAR

iOS işletim sistemini çalıştıran Apple cihaz sahipleri Google'ın klavye çözümü Gboard'da çok önemli bir özelliği elde ediyor. iOS uyumlu Gboard artık yazılan metinleri anında başka bir dile çevirebiliyor. Burada elbette firmanın ünlü çeviri servisi Google Translate'ten yararlanılıyor.

REKLAMLAR

iOS Uyumlu Gboard Artık Uygulama İçi Dil Çevirisi Yapabiliyor

Uygulamanın çeviri özellikli yeni versiyonu App Store uygulama mağazasında yayınlanmış vaziyette. iPhone ve iPad kullanıcıları Google Translate'in resmi olarak desteklediği 100'den fazla sayıdaki dil arasında, Translate uygulamasını açmak zorunda kalmadan anlık çeviri yapabilecek.

iOS işletim sistemli akıllı telefon ya da tabletinizde Gboard uygulamasını güncellediğinizde önerilerin yer aldığı çubukta çeviri simgesini göreceksiniz. Yeni özelliği aynı zamanda Google butonuna basitçe dokunarak da tetikleyebiliyorsunuz. Varsayılan olarak cihazda etkin durumda olan dil (sizde muhtemelen Türkçe) otomatik seçili olacaktır, çevirinin yapılacağı dili ise kolayca tayin edebilirsiniz.

REKLAMLAR

Gboard uygulamasının iOS 9.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran iPhone, iPad ve iPod Touch modellerine yüklenebildiğini not düşelim.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.