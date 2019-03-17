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WhatsApp tıpkı diğer firmalar gibi yeni bir özelliği tüm kullanıcıların hizmetine sunmadan önce beta kanalı aracılığıyla test ediyor ve süreçte herhangi bir sorun yaşanmadığı gözlemlenirse yenilik uygulamanın stabil sürümüne dahil ediliyor. Faaliyetlerini Facebook çatısı altında devam ettiren firmanın uygulama içinde çalışan web tarayıcı ve tersinden görsel arama gibi üzerinde çalıştığı yenilikler için de politikası değişmedi.

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Uygulama içine dahil edilen web tarayıcı WhatsApp'ta paylaşılan internet sitesi bağlantılarının uygulamanın dışına çıkmadan açılabilmesine olanak tanıyor. İlginç şekilde bu özelliği kullanırken ekran görüntüsü almak ya da ekran videosu kaydetmek mümkün olmuyor.

WhatsApp'a Dahili Web Tarayıcı ve Görselle Arama Yapma Özelliği Geliyor

Uygulama içi web tarayıcı kullanıcılara erişecekleri sayfanın tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor. Tarayıcı geçmişinizin kayıt altına alınmayacağı belirtiliyor.

WhatsApp'ın test ettiği bir diğer özellik de görselle arama yapma / tersinden görsel arama. Arkadaşlarla yapılan konuşmalar ya da grup sohbetlerde gönderilen görsellerle Google'da pratik şekilde arama yapabileceksiniz. Bu, size gönderilen içeriğin gerçek ya da sahte olup olmadığını anlamak için iyi bir kontrol metodu. Türkiye gibi anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yalan – yanlış bilgilerin hızla dolaşıma girebildiği ülkeler için şüphesiz önemli bir seçenek.

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Her iki özellik de şu an WhatsApp'ın Beta versiyonunda yer alıyor, son kullanıcıların hizmetine sunulmuş değil. Uygulamanın stabil sürümüne ne zaman ekleneceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

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