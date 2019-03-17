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Samsung ve Huawei katlanabilir akıllı telefonlarını geçtiğimiz ay duyurdu. Cihazlar farklı tasarım anlayışlarına sahip olsalar da bir ortak özellikleri mevcuttu: Yüksek fiyat etiketi. Samsung Galaxy Fold 1980 USD fiyat etiketiyle gelirken Huawei Mate X için biçilen değer 2600 USD.

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Bu fiyatlar katlanabilir akıllı telefonları şu an için lüks kılıyor. Fakat Xiaomi katlanabilir akıllı telefon pazarında dengeleri alt üst edebilir. Firmanın katlanabilir telefonu için satış fiyatının 999 USD olacağı konuşuluyor.

Xiaomi'nin Katlanabilir Telefonu Galaxy Fold'un Yarı Fiyatına Satışa Sunulacak

iGyaan sitesinin haberine göre Xiaomi'nin katlanabilir telefonu -adı Mi Fold ya da Mi Flex olabilir- ABD'de 999 USD, Avrupa'da 999 Euro ve Hindistan'da 1087 USD fiyatla gelecek. Cihazın duyurusunun Nisan ile Haziran ayları arasında bir noktada gerçekleştirilmesi olası. İlk etapta Çin'de satışa sunulacak, daha sonra global pazara girecek.

Mi Fold / Mi Flex'in Galaxy Fold'un yarı fiyatında olması Xiaomi'nin cihaz için gereken OLED ekranlarını Visionox Technology'den temin etmesine bağlanıyor. Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonunda da Galaxy Fold ve Mate X'tekine benzer OLED panel yer alacak.

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Tıpkı Galaxy Fold ve Mate X gibi Mi Fold / Mi Flex de amiral gemisi konumunda bir ürün ve Snapdragon 855 yongaseti ile 10 GB RAM'e ev sahipliği yapacak. Ocak ayında YouTube'da yayınlanan bir videoda Xiaomi'nin yeni akıllı telefonunun tasarımı görülebiliyor.

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