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Android'li cihazlarla uyumlu, işletmeler ve iş odaklı kullanım için en iyi 5 grup sohbet uygulaması dosyamızla sizlerleyiz. İletişim, bir ekip / takım için olmazsa olmaz unsurların başında geliyor. İletişim eksikliği aynı amaç etrafında toplanan kişilerin hedeflerine ulaşma sürecine balta vurabilir. Android'li akıllı telefonlar için, iş odaklı grup mesajlaşmayı destekleyen uygulamalarla daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.

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Android: İşletmeler İçin En İyi 5 Grup Sohbet Uygulaması

Birçok oluşumun kurumsal iletişim için Slack'i tercih ettiğini biliyoruz. Uygulamanın minimal ve göze hoş gelen arayüzü kullanışlılığını artırıyor. Kanal oluşturup iş arkadaşlarınızı davet ettikten sonra iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulama daha iyi organizasyon için spesifik amaca yönelik alt kanallar oluşturma özelliği de sunmakta.

Üçüncü parti botlarla daha işlevsel bir hale dönüştürülebilen Slack, Google Drive gibi servislerle entegre çalışabiliyor.

Discord, Android uyumlu en başarılı grup sohbet uygulamalarından birisi. Tutkulu oyuncuların bu uygulamayı kullanmış ya da en azından adını duymuş olmaları yüksek ihtimal. Slack'de olduğu gibi farklı konular için farklı kanallara, hızlı geri bildirim vermek için emoji'lere ve sohbet odasının üzerinde beliren sabitlenmiş mesajlara sahip olabiliyorsunuz.

Uygulamayı rakiplerinden farklı kılan özelliği tek dokunuşla mikrofonun etkinleştirilebilmesi ve gruptaki arkadaşlarla hızlı şekilde iletişim kurulabilmesi. Koyu teması da mevcut.

Bir diğer harika grup sohbet uygulaması ise Flock. Slack'le benzer şekilde çalışan araç metin tabanlı hızlı iletişim kurma imkanı vaat ediyor. Görüntülü sohbetler, üçüncü parti uygulama entegrasyonu, grup e-posta gibi özellikler bizlerle.

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Flock'ta hızlı şekilde anketler oluşturma ve paylaşımlı yapılacaklar listesi hazırlama seçenekleri de var.

Microsoft'un grup mesajlaşma çözümü olan Teams etkinlik ve döküman organizasyonu için etkili bir uygulama. Zengin metin editörü içeren araçta spesifik etkinlikler için sohbet odaları oluşturulabiliyor. Sohbet odalarında video görüşmeler başlatmak, ekranı paylaşmak ve tartışmaları mesajlara kaydetmek mümkün.

Microsoft Teams ofis dökümanlarının çevrimiçi paylaşımı konusunda da bazı avantajlara sahip.

Google, kısa süre önce Hangouts uygulamasının sohbet odaklı kardeşi Hangouts Chat'i duyurdu. Diğer çözümlerde olduğu gibi çalışma arkadaşlarınızı oluşturduğunuz odalara davet ediyorsunuz. Araç Google'ın Docs, Sheets ve Slides gibi çevrimiçi ofis hizmetleriyle birlikte kullanılabiliyor.

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