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Google'ın Android 9 Pie'a eklediği jest kontrolleri bazı kişiler tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Açtığınız son uygulamaları görmek için kaydırma hareketi yapabiliyorsunuz ancak bu hala biraz zahmetli çalışıyor; öyle ki kendinizi uygulama çekmecesini açarken bulabiliyorsunuz. Kimieri Google’ın geri düğmesinden, kimileriyse animasyonların yeteri kadar akıcı olmamasından şikayetçi.

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Android Telefonları iPhone Gibi Çalıştıracak Özellik Geliştiriliyor

XDA, Android Q beta sürümünü çalıştıran bir Pixel 2 XL akıllı telefonunda Pixel Başlatıcı'daki Geliştirici Seçenekleri menüsüne erişti. Menü etkinleştirildiğinde, Android Q destekli Pixel cihazlarda jest gezinmeyi kullananlar için yeni özellikler ekleyen birkaç yeni seçenek ortaya çıkardı. Bu özellikler şunları içeriyor:

Görevler arasında geçiş yaparken (sağ kısım üzerinde kaydırırken) daha sorunsuz geçiş animasyonu.

Gezinme çubuğunda sola kaydırarak önceki göreve dönebilme.

Belirli iPhone modellerinin jestlerine benzer şekilde, özel alan üzerinde yukarı kaydırarak ana ekrana dönme (bu harekete yeni animasyonlar da eklenmiştir).

Son Uygulamalar'ınızı ilgili alan üzerine dokunarak ve basılı tutarak görüntüleyebilme.

Başlatıcıdayken, gezinti çubuğunu yukarı kaydırmak yalnızca uygulama çekmecesini gösterir.

Ekranda herhangi bir yeri kaydırırsanız bildirim paneli görünür.

Tüm bu değişikliklerin Android Q ile tüm cihazlara eklenmesi durumunda, Google’ın açık kaynaklı işletim sisteminin gelecek sürümünde, jest hareketlerinin iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR’ın çalışma biçimine çok benzer olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki, Google geliştirici konferansı sırasında daha fazla şeyi açıklayabilir. Yıllık geliştirici konferansı 7 Mayıs Salı ve 9 Mayıs Perşembe günleri arasında gerçekleşecek.

Google geçen hafta ilk Android Q beta’yı piyasaya sürdü.

XDA'in geçen ay deneyimlemeye başladığı Android Q'nun ön sürümü, bir sonraki Android sürümünde geri düğmesinin sonunda kaldırılacağını ortaya koydu. Geri gitmek için bu düğmeyi kullanmak yerine, kullanıcı özel alan üzerinde geriye kaydırabilecek. Ekranda açık bir uygulama varken sağa kaydırmak, kullanıcıyı önceki etkin uygulamaya geri götürüyor.

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Eğer geçerli hareket kontrollerini kullanmak istemiyorlarsa, Android 9 kullanıcıları Android'in eski sürümlerinde bulunan gezinme düğmelerini kullanmayı seçebilir. Şu anda, solda bir geri düğmesi, ortada ana ekran düğmesi ve sağda son uygulamalar düğmesi var.

Google, Pixel telefonlar için geçen hafta Android Q’nun ilk beta sürümünü yayımladı. Geçen yıl sadece yedi Google dışı telefon (Pixel olmayan) Android P beta'larını yükleyebilmişti: Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 ve Xiaomi Mi Mix 2s. Bu yıl Android Q beta sürümünü çalıştıracak daha fazla cihaz bekliyoruz.

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