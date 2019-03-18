Android'de Antivirüslerin Çoğu Yararsız: Peki En İyisi Hangisi?

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AV adını taşıyan bir şirket, Android telefonlar için 250 antivirüs uygulamasını test ettikten sonra dün bir rapor yayımladı. Şirket, bu uygulamaların %68'inin pratikte işe yaramaz olduğunu buldu. Uygulamaların 80 kadarı, yanlış alarmlar vermeden geçen yıla ait kötü amaçlı uygulamaların en az %30'unu tespit edebildi. Test, kötü amaçlı yazılımların çoğunu yakalayan yasal antivirüs uygulamalarının, AVG, Kaspersky, McAfee ve Symantec gibi bilinen geliştiricilerden geldiğini ortaya koydu.

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Android Telefonda En İyi Antivirüs Uygulaması

Testlerin tamamlanmasından bu yana, iki ay içinde uygulamaların 32'si Google App Store'dan halihazırda kaldırılmış. AV şirketi, bu 32 uygulamanın çoğunun "amatör programcılar veya güvenlik işine odaklanmayan yazılım üreticileri tarafından geliştirildiğini" söylüyor. AV'ye göre bu geliştiricilerin bazıları sadece uygulama portföylerinde bir güvenlik uygulamasına sahip olmak istiyorlardı. Android kullanıcıları Google Play Store'da bir web sitesi adresi olmayan güvenlik uygulamalarından kaçınmayı yeğliyor. Bu uygulamalar genellikle bir e-posta adresi (Gmail veya Yahoo gibi) kullanmakla yetiniyorlar.

Buna göre Android için en iyi antivirüs uygulamaları:

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AV testlerini, Android 8.0 Oreo çalıştıran bir Samsung Galaxy S9 ile Ocak ayında gerçekleştirdi. Oreo'da çalışmayan antivirüs uygulamaları ise Android 6.0.1 çalıştıran Nexus 5 cihazlarında test edildiler. Test Wi-Fi üzerinden yapıldı ve bu uygulamaların amacı 100 temiz APK'i 2.000 kötü niyetli APK'den ayırmaktı. AV'ye göre bu testte %90 ile %100 arasındaki tespit oranları, orijinal ve etkili antivirüs uygulamaları için sorun olmamalı. Ancak ironik olarak, bazı anti-virüs uygulamaları sahte alarmlar da vermiş.

Akıllı telefonunuz sizin için önemliyse, yalnızca adını duyduğunuz geliştiricilerin antivirüs uygulamalarına bağlı kalın. Ayrıca bilinmeyen geliştiricilerin uygulamalarını veya Google Play Store’da yayınlanan çok sayıda şüpheli yorumu bulunan uygulamaları yüklememeyi bir kural haline getirmek iyi bir fikirdir.

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