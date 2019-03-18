REKLAMLAR

Apple iPhone'da dil değiştirme işlemini nasıl gerçekleştirebileceğinize değiniyoruz. iOS işletim sistemi çok sayıda dilde kullanılabiliyor. Belirli bir dili desteklemeyen uygulamalar, size uygulamanın daha erişilebilir bir sürümünü sunmak için iOS üzerindeki ekran dilini kullanabilir. Görüntüleme dili, uygulamalar tarafından çoğu durumda destekledikleri dillerden herhangi birini anlamadığınızda uygulamaların kullanımını kolaylaştıran bir çeviri sunmak için kullanılıyor. iOS işletim sisteminde dil değişikliği kolayca yapılabiliyor.

REKLAMLAR

iPhone'da Dil Nasıl Değiştirilir?

iPhone ya da iPad'de Settings menüsünü açın. Aşağı doğru kaydırma yapın ve General seçeneğine dokunun. Language and region ile devam edin. Cihaza geçmişte başka bir dil eklediyseniz burada karşınıza çıkacaktır. Daha önce ikinci bir dil eklemediyseniz arama yaparak istediğiniz dili telefona yüklemeniz gerekecek.

Other Languages'a dokunun ve eklemek istediğiniz dil için arama yapın. Dili seçin ve Done butonunu kullanın.

İkinci dil desteğini cihaza kazandırdığınızda bu dili kullanıp kullanmak istemediğiniz sorulacaktır. Yeni dili seçtiğinizde ekran dilinde değişiklikler olduğunu göreceksiniz.

Ekran görüntülerinde iOS'in Urduca dil desteğini kullanan Gmail ve Maps uygulaması var. Bu dil için desteğin kısmi olması nedeniyle her şeyin çevrilmediğini fark etmiş olmalısınız. Uygulamaların bu iOS özelliği için destek sunması gerekiyor ancak bu ne yazık ki hepsinde geçerli değil.

REKLAMLAR

Eklemiş olduğunuz dil iOS tarafından tamamen destekleniyorsa tüm seçenek, etiket ve butonlar söz konusu dile çevrilecektir, diğer tüm dilleri silebilirsiniz. Dil tam olarak desteklenmiyorsa varsayılan dili silmeniz mümkün olmuyor.

Dil değişikliğini daha sonra geri almak isterseniz yine Language & Region menüsünü ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.