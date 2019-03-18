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Çoğu bilgisayar ve elektronik cihazda bir tür USB bağlantısı vardır ve birçok cihaz da bir USB kablosuyla birlikte gelir. Peki bütün bu farklı kablolar ne işe yarar ve aralarındaki farklılıklar nelerdir? İşte Type-C, Type-B ve Type-A USB kabloları ve özellikleri.

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Type-C, Type-B ve Type-A USB Kabloları ve Özellikleri

Tüm bu kablo standartları karmaşık gelebilir. Farklı tip USB kabloları hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

USB Türleri

USB sözde evrenseldir ancak çok farklı türleri vardır. Peki neden? Her biri, esas olarak uyumluluğu korumak ve yeni cihazları desteklemek için farklı işlevlere hizmet ediyor.

İşte en yaygın USB türleri.

Type-A : Hemen hemen her USB kablosunun bir ucunda bulduğunuz standart düz, dikdörtgen arabirimdir. Çoğu bilgisayarda çevre birimlerini bağlamak için birden fazla USB-A bağlantı noktası vardır. Oyun konsollarında, televizyonlarda ve diğer cihazlarda bulabilirsiniz. Bu kablo yalnızca tek bir şekilde takılır.

: Hemen hemen her USB kablosunun bir ucunda bulduğunuz standart düz, dikdörtgen arabirimdir. Çoğu bilgisayarda çevre birimlerini bağlamak için birden fazla USB-A bağlantı noktası vardır. Oyun konsollarında, televizyonlarda ve diğer cihazlarda bulabilirsiniz. Bu kablo yalnızca tek bir şekilde takılır. Type-B : Çoğunlukla bir bilgisayara bağlanan yazıcılar ve diğer güçlü aygıtlar için kullanılan neredeyse kare bir konektördür. Çoğu cihaz daha küçük bağlantı tiplerine geçtiğinden bugünlerde pek yaygın değiller.

: Çoğunlukla bir bilgisayara bağlanan yazıcılar ve diğer güçlü aygıtlar için kullanılan neredeyse kare bir konektördür. Çoğu cihaz daha küçük bağlantı tiplerine geçtiğinden bugünlerde pek yaygın değiller. Mini-USB : Micro-USB'den önce mobil cihazlar için standart olan daha küçük bir konektör tipidir. Bugün bu kadar yaygın olmasa da, bazı kameralarda, PlayStation 3 kumandasında, MP3 çalarlarda ve benzerlerinde hala görebilirsiniz.

: Micro-USB'den önce mobil cihazlar için standart olan daha küçük bir konektör tipidir. Bugün bu kadar yaygın olmasa da, bazı kameralarda, PlayStation 3 kumandasında, MP3 çalarlarda ve benzerlerinde hala görebilirsiniz. Micro-USB : Mini-USB'den bile daha küçük olan mobil ve taşınabilir aygıtlar için geçerli standarttır (yavaş yavaş popülaritesini kaybediyor). Her türlü akıllı telefonda, tablette, USB pil takımında ve oyun kumandasında hala mikro-USB bulunurken, bazıları USB-C'ye geçiş yaptı.

: Mini-USB'den bile daha küçük olan mobil ve taşınabilir aygıtlar için geçerli standarttır (yavaş yavaş popülaritesini kaybediyor). Her türlü akıllı telefonda, tablette, USB pil takımında ve oyun kumandasında hala mikro-USB bulunurken, bazıları USB-C'ye geçiş yaptı. Type-C : En yeni USB standardıdır. Önceki USB türlerinden daha yüksek aktarım hızları ve daha fazla güç vaat eden iki yüzüyle takılabilen bir kablodur. Ayrıca birden fazla işlev de sunabiliyor. MacBook, Pixel telefonlar ve Nintendo Switch Pro Controller dahil birçok yeni dizüstü bilgisayarda ve akıllı telefonda görebilirsiniz.

: En yeni USB standardıdır. Önceki USB türlerinden daha yüksek aktarım hızları ve daha fazla güç vaat eden iki yüzüyle takılabilen bir kablodur. Ayrıca birden fazla işlev de sunabiliyor. MacBook, Pixel telefonlar ve Nintendo Switch Pro Controller dahil birçok yeni dizüstü bilgisayarda ve akıllı telefonda görebilirsiniz. Lightning: Gerçek bir USB standardı değildir. Ancak Apple’ın iPhone, iPad, AirPods ve daha fazlası için tescil ettirdiği bir konektördür. USB-C'ye benzer bir boyuta sahiptir ve Eylül 2012'den bu yana piyasaya sürülen Apple cihazlarında standart olarak kullanılmaktadır. Eski Apple cihazları daha büyük olan 30 pimli özel konektör kullanıyordu. Ancak Apple artık Lightning'i terk etti ve Android'ler gibi Type-C'ye geçmeye başladı.

USB Hız Standartları

Farklı tip USB kabloları hikayenin yalnızca yarısıdır. USB aynı zamanda çeşitli veri aktarım hızlarına sahiptir. USB 1.x orijinal standarttır ve modern kıyaslama ölçütlerine göre eskidir. Günümüzde bu standardı kullanan cihazları bulmanız çok olası değildir.

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USB 2.0, Mini ve Micro kablolar, USB OTG ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok modern USB için standart durumundadır. Bugün hala en çok kullanılan en yavaş USB versiyonudur. Ucuz flash sürücülerde, fareler ve klavyeler gibi cihazlarda ve benzerlerinde kullanıldığını göreceksiniz. Çoğu bilgisayarda ayrıca birkaç USB 2.0 bağlantı noktası bulunur.

USB 3.x, günümüzün USB hızları için geçerli standarttır. USB 2.0'dan çok daha hızlıdır ve bu nedenle harici sabit diskler gibi aygıtlarda kullanılır. Bir USB 3.x bağlantı noktasını veya konektörünü mavi rengiyle tanıyabilirsiniz. Birçok USB 3.0 portunda ayrıca bir SS sembolü de bulunur (Süper Hız anlamına gelir). Yeni bilgisayarların çoğunda en az bir USB 3 bağlantı noktası vardır ve kaliteli flash sürücüler bu standardı kullanır.

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