WhatsApp'ta arkadaş ya da aile üyelerinize büyük boyutlu dosya göndermek (özellikle de uzun videolar) isteyebilirsiniz. Fakat WhatsApp'ta bunun için getirilen sınırlamalar var: Dökümanlar için 16 MB, videolar için 100 MB limiti söz konusu.

Verilerin ciddi boyuta ulaştığı, internet bağlantı hızlarının hayli arttığı bu dönemde bahsettiğimiz limitlerin yetersiz kaldığı açık. Fakat WhatsApp'ta büyük boyutlu dosyalar ya da uzun videoları göndermek imkansız değil.

WhatsApp: Büyük Boyutlu Dosya Göndermek

Android'li akıllı telefonunuza Google Play mağazasında aratarak ya da buraya dokunarak WhatsTools uygulamasını yükleyin. Uygulamanın kullanımı hayli kolay ve kullanıcı dostu bir arayüze ev sahipliği yapıyor.

Kurulumun ardından WhatsTools'u çalıştırın, Get Started butonuna dokunun.

Turn On Service'e dokunun ve OK, Continue'yi seçin.

Android'in Accessibility Settings menüsü açılacaktır, WhatsTools Service'i seçin ve bu servisin anahtarını etkinleştirin.

Sonraki aşamada Google Drive'a bağlanmanız lazım. Araç büyük boyutlu dosyaları depolamak için Google hesabınızdan yararlanacak. Click Here to Sign In butonunu kullanın.

Google hesabınızı seçin ve WhatsTools'un hesaba erişimini onaylayın.

Arayüzdeki + simgeli butona dokunun ve arkadaşınıza göndermek istediğiniz dosya tipini (arşiv, döküman, e-kitap, fotoğraf, müzik, video gibi) seçin.

Açılan dosya yöneticisi arayüzünde göndereceğiniz dosyayı seçin. Share butonuna dokunun ve WhatsApp ile devam edin.

Dosyayı göndereceğiniz arkadaşınızı belirleyin ve Send butonunu kullanın.

Dosyanın indirme bağlantısı ilgili kişiye gönderilecektir.

WhatsTools kullanıcı dostu bir araç ve dosyaların Google Drive hesabına upload edilip indirme bağlantısının paylaşılması sürecini otomatik olarak hallediyor. Ne yazık ki sadece Android versiyonu bulunmakta.

Uygulama WhatsApp'ın dışında IMO, Facebook Messenger, Hike, Gmail, Line ve diğer mesajlaşma uygulamalarını da destekliyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.