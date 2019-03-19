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iPhone kameraları oldukça yeteneklidir ancak konu uzun pozlamalı fotoğraflara geldiğinde hala yetersiz kalmaktadır. Bu teknik bulanık sarı taksiler ve puslu şelaleler çekmenizi sağlar ve iPhone telefonunuzda şu anda imkansız olan düşük deklanşör hızı gerektirir. Çünkü deklanşörün ne kadar açık kalacağını seçemezsiniz. Ancak uygulamalar yardım edebilir. İşte iOS telefon için uzun pozlama uygulamaları.

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iOS Telefon İçin Uzun Pozlama Uygulamaları

Neyse ki, bunun için birden fazla uygulama var. Uzun pozlama uygulamalar, efekti taklit etmek için aynı sahnenin birden fazla pozlamasını yapar. İşte iPhone'unuz için en iyi uzun pozlama uygulamaları.

Slow Shutter Cam

Uzun pozlama uygulamaları söz konusu olduğunda, Slow Shutter Cam, iPhone fotoğrafçılarının tercih ettiği bir silahtır. Aslında, #slowshuttercam Instagram etiketi çok popülerdir.

Hareket Bulanıklığı: Bulanıklık gücünü kontrol etmenizi sağlar ve yoğun şehir manzaralarını veya akan suyu yakalamak için mükemmeldir.

Light Trail: Işık izlerindeki hassaslığı daha iyi ayarlamanızı sağlar.

Düşük Işık: Gürültü Azaltma ayarıyla gelir, böylece düşük ışıkta çekim yaparken gürültüyü önleyebilirsiniz.

Slow Shutter Cam ayrıca otomatik deklanşör zamanlayıcısı, çekim sırasında telefonunuzun otomatik olarak kilitlenmesini önleyen Uyku Zamanlayıcısı gibi ayarları içerir.

Shutter Stop

Sadece bir şelale fotoğrafının uğruna tonlarca ayar arasında dolaşmak istemiyorsanız Shutter Stop mükemmeldir. Uygulamayı başlattığınızda bir çekim modunu seçmenizi ister. Bu Normal veya Light Trail olabilir. Ardından ışık hassasiyetini ve zamanlayıcıyı ayarlamanızı ister. Kontrastı ve bulanıklığı çekimden sonra ayarlayabilirsiniz.

ProCamera

ProCamera, DSLR kontrollerine sahip gelişmiş bir iPhone kamera uygulamasıdır. Bunlara ISO, Pozlama Telafisi, Tiltmetre, Sarsıntı Önleyici ve daha pek çok şey dahildir. Ancak bu makalenin uğruna Deklanşör Hızına odaklanacağız.

Uygulamayı açtığınızda, Menü simgesine ve ardından ISO ve Deklanşöre dokunun. ProCamera'yı Deklanşör ve ISO Öncelikli Mod'a (SI) ayarlarsanız, enstantane hızını değiştirdiğinizde ISO otomatik olarak ayarlanır. Bundan sonra, sol üst köşede Deklanşör Hızı ayarıyla oynayın. Akan suyun bulanık görüntüsünü elde etmek için 1/10 veya daha az bir oranı kullanın; görüntüyü dondurmak için daha yüksek enstantane hızı gerekir. Çektiğiniz fotoğrafı daha sonra düzenleyebilirsiniz.

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Camera+ 2

Camera+ genellikle akıllı telefonlar için en iyi kamera uygulamaları arasında listelenir. ISO ve deklanşör hızı üzerinde manuel kontrol sağlar, birkaç beyaz dengesi ön ayarı ve özelliği vardır. Bir makro modu bulunur.

Uygulamayı ilk yüklediğinizde, bu gelişmiş ayarlar gizlenmiş olarak gelir. Bu nedenle Menü> Gelişmiş kontroller bölümüne gidin ve Her zaman göster özelliğini açın. Ardından Manuel Pozlama Modu ayarlarını göreceksiniz. Deklanşör hızını ayarlayabilmenizi ve ISO'nun otomatik olarak ayarlanabilmesini sağlayan Deklanşör Önceliğini veya Tam manuel'i seçebilirsiniz.

Deklanşör düğmesinin yanındaki küçük artı işaretine basıldığında daha fazla ayar ortaya çıkar. Timer, Stabilizer ve Action (Hareketi yakalamak için tasarlanmış yeni Camera+ 2 modu).

Stabilized Night Camera

Stabilized Night Camera, özellikle geceleri uzun pozlama fotoğrafları çekmek için oluşturulmuş, basit bir kamera uygulamasıdır. Uzun pozlama ve gece fotoğrafçılığı arasındaki tatlı bir noktadadır ve Instagram için hızlıca bir Light Trail (ışık izi) fotoğrafı çekmek için mükemmeldir. Hareketi kaydetmek istediğiniz sürece deklanşöre basılı tutarsınız.

Adından da anlaşılacağı gibi, Stabilized Night Camera, kamera titreme efektini de düzeltir. Hafif bir kamera sarsıntısı bile uzun pozlama çekimlerinizi bulanıklaştıracaktır. Ancak iPhone'u tamamen hareketsiz tutmak bir insan için imkansızdır. Uygulama, bulanık fotoğraflardan kurtulmanızı sağlar. Böylece bir tripod olmadan bile net bir görüntü elde edersiniz.

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