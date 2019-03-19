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GIF'ler son yılların en popüler ve eğlenceli görüntü formatlarından biri haline geldi. Bazen bir mesaj vermek için de kullanılan oldukça güçlü araçlardır. Eğer sevdiğiniz kareleri hareketli bir kısa görüntü haline getirmek isterseniz iPhone'da seri çekim fotoğrafları GIF yapmak için bilmeniz gerekenlerden bahsedelim.

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iPhone: Seri Çekim Fotoğrafları GIF Yapmak





Bu rehberde, iPhone'unuzla çektiğiniz seri çekim (burst) fotoğrafları hızlı GIF'lere nasıl dönüştürebileceğinizi göstereceğiz.

Adım 1: Seri Çekim Fotoğraf Nasıl Kaydedilir?

Burst modu, iPhone'unuzun kamerasında bulunan ve hareket ve yüz ifadeleri gibi hareketli sahneler oluşturmak için saniyede 10 fotoğraf çekmenizi sağlayan bir özelliktir. Daha sonra bu fotoğraf kümesi kitaplığınıza kaydedilir ve bir Seri Çekim rozeti ile gösterilir.

iPhone'da seri fotoğraf çekmek için:

Kamera uygulamasını başlatın ve karenizde hareketli bir nesne veya kişinin olduğundan emin olun.

Deklanşör düğmesine basılı tutun. Üstündeki sayaç size kaç tane fotoğraf çektiğinizi gösterir.

Yeterli fotoğrafınız olduğunda deklanşörü bırakın. Genellikle 8-12 fotoğraf yeterlidir. Fotoğraflar kitaplığınızda bulunacak.

Adım 2: Seri Fotoğrafları GIF'e Dönüştürme Kestirmesi Oluşturun

Kestirme, birçok iPhone kullanıcısı tarafından hala fark edilmeyen iOS 12 ile sunulan yeni bir Apple uygulamasıdır. iPhone Kestirmeleri ile birçok görevi otomatik hale getirebilirsiniz ve bunlardan biri seri çekimleri animasyonlu GIF'lere dönüştürmektir.

Kestirmeler> Galeri'ye gidin.

Arama alanına GIF yazın.

Önerilerden GIF'e gönder seçeneğini seçin.

Yüklemek için Kestirmeyi Al'a dokunun.

Adım 3: Seri Çekim'i GIF'e Dönüştürün

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Kısayol ayarlandıktan sonra, bir Burst fotoğrafını GIF yapmak artık çok kolaydır. Sadece aşağıdakileri yapın:

Kestirme üzerine dokunun. Bu ilgili albümü Fotoğraflar'da açacaktır.

İstediğiniz seri fotoğrafları seçin.

Dönüşümün tamamlanmasını bekleyin. Kestirmede ilerlemeyi görebilirsiniz.

Hazır olduktan sonra, yeni GIF'iniz otomatik olarak açılır.

Adım 4: GIF’i Kaydetme veya Paylaşma

Yeni GIF'iniz açıldıktan sonra Bitti'ye dokunmak GIF'i otomatik olarak Fotoğraflar uygulamanıza kaydetmez. GIF'i gerçekten kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

Sağ üst köşedeki paylaşım simgesine dokunun.

Görüntüyü Kaydet seçeneğini seçin.

Bu, GIF’i fotoğraf kitaplığınıza ekler. Hem Film Rulosunda hem de Medya Türleri > Animasyon altında bulabilirsiniz.

GIF Kaydetmeyi Otomatikleştirmek

Tüm GIF'leri otomatik telefonunuza olarak kaydetmek için şunları yapabilirsiniz:

Kestirmeler > Kütüphane'ye gidin.

Burst to GIF kısayolunuzun köşesindeki üç nokta (…) simgesine dokunun.

kısayolunuzun köşesindeki üç nokta (…) simgesine dokunun. Hızlı Göz At / Quick Look'a gidin. Quick Look, GIF'i kaydetmeden veya paylaşmadan önce sizin için oynatır.

Arama alanına Fotoğraf Albümüne Kaydet / Save to Photo Album yazmaya başlayın.

Şimdi bu alan Hızlı Göz At altında görünecek. İçinde, GIF’leri kaydetmek istediğiniz albümü seçin.

Değişiklikleri kaydetmek için Tamam'a dokunun.

Artık iPhone her GIF'i otomatik olarak fotoğraf arşivinize kaydeder. Her seferinde önizleme yapmak istemiyorsanız, sağdaki gri X işaretine dokunarak Quick Look'u akıştan silin.

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