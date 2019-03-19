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Nokia 5.1 akıllı telefon Android Pie güncellemesini alan HMD Global cihazları kervanına katıldı. Finlandiya merkezli firma Nokia marka akıllı telefonları için Android Pie güncellemesini hazırlama konusunda çok iyi bir performans sergiledi. Bu yıl Nokia 5.1 modelinden önce beş cihaz daha (Nokia 3.1, 3.1 Plus, 5, 6 ve 8 Sirocco) Android 9.0 Pie işletim sistemine terfi ettirildi.

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Nokia 5.1 Akıllı Telefon Android Pie Güncellemesini Alıyor

Android Pie işletim sistemi Nokia 5.1'e navigasyon jestleri, adaptif parlaklık, adaptif batarya, yeniden tasarlanan kullanıcı arayüzü gibi yenilikler kazandırıyor. Akıllı telefonun Mayıs 2018'de resmen duyurulduğu ve cihaz için bu tarihten itibaren iki yıl boyunca Android güncellemesi yayınlanacağı düşünüldüğünde Nokia 5.1 gelecekte Android Q güncellemesini de elde edecek.

Android Pie güncellemesi için sırada bekleyen Nokia akıllı telefon modelleri Nokia 1 ve Nokia 3. HMD Global'in güncelleme takviminde bu ürünler için yazılım güncellemesinin yılın ikinci çeyreğinde yayınlanacağı ibaresi bulunuyor, yani giriş seviyesindeki bu cihazlara sahip olan kullanıcılar da Android 9.0 Pie'ı deneyimlemek için çok fazla beklemek zorunda kalmayacak.

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Nokia 5.1 akıllı telefon 5.5 inç genişlikli 1080p IPS LCD ekran, sekiz çekirdek işlemcili MediaTek Helio P18 yongaseti, 2 GB / 3 GB RAM, 16 GB / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 16 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2970 mAh kapasiteli pil gibi giriş seviyesi donanımsal özellikler sunuyor.

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