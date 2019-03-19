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Samsung Galaxy S10'la çekilen fotoğrafların boyutunu küçültmek mümkün. Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarda HEIF yani High Efficiency Image File Format desteği yer alıyor. Bu dosya formatı fotoğrafların boyutunu standart JPEG'e kıyasla kayda değer şekilde küçültebiliyor. Pratikte hemen her fotoğrafta 1 – 2 MB arasında depolama alanı tasarrufu elde edilebiliyor. Galaxy S10 serisi akıllı telefonlar yüksek kapasiteli dahili depolama birimi ile gelseler de sürekli fotoğraf çekiyorsanız depolama alanı hızla dolacaktır.

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HEIF fotoğraflar her ne kadar her web sitesi ya da işletim sistemi tarafından desteklenmese de Galaxy S10 bu fotoğrafları paylaşmak istediğinizde standart JPEG formatına dönüştürme yapabiliyor.

Samsung Galaxy S10'la Çekilen Fotoğrafların Boyutunu Küçültmek

Galaxy S10e, Galaxy S10 ya da Galaxy S10+ akıllı telefonda kamera uygulamasını açın.

Sol üst kısımdaki dişli çark simgesine sahip olan butona dokunun ve ayarlara erişin.

Kamera ayarlarının bulunduğu arayüzde aşağı doğru kaydırma yapın ve Save options seçeneğini bulup üzerine dokunun.

Burada HEIF pictures (Photo) seçeneğini etkinleştirin.

Galaxy S10 akıllı telefonla çektiğiniz fotoğraflar artık .jpg yerine .heif uzantısıyla kaydedilecek.

Düşük boyutlu HEIF imajlarını standart JPG içeriği olarak paylaşmak için:

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Akıllı telefondaki galeri uygulamasını açın.

Arayüzde sağ üst kısımda yer alan, üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve Settings'e girin.

Galeri ayarlarındaki Convert HEIF images when sharing seçeneğini etkinleştirin. İşlem bu kadar basit!

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