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YouTube, videolar için dünyanın en popüler platformudur ve doğal olarak çocuklar arasında da oldukça popülerdir. Herkes YouTube’un çocuklar için bazı harika videoları olduğunu biliyor. Ancak uygunsuz videolar da izleyebiliyor olmaları geçtiğimiz yıldan bu yana tartışma yaratmaya başladı. Çocuklar için hazırlanan YouTube Kids'in bile bu durumdan etkileniyor olması can sıkıcı. Neyse ki, YouTube Kids’in bazı ekstra ayarları mevcut ve bu ayarları kullanarak çocuklarınızı kesin olarak bu içeriklerden koruyabilirsiniz.

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Youtube'u Çocuklar İçin Güvenli Hale Getirmek

YouTube Kids uygunsuz abur cubur reklamları, uygunsuz içerik, gizlilik ihlali ve hatta intihara teşvik videoları nedeniyle sıkça şikayetlere maruz kalıyor. İşte çocuklarınızı bu tür içeriklerden korumak için yapmanız gerekenler.

YouTube Kids uygulamasında şifre nasıl ayarlanır?

Çocuklarınızı sizin tarafınızdan belirlenen video içerik kısıtlamaları çerçevesinde tutmak için bu adımları izleyin.

Android veya iOS'te YouTube Kids uygulamasını açın.

Sağ alt kısımdaki kilit simgesine dokunun.

Basit matematik problemini çözün ve Gönder'e dokunun.

Dört basamaklı bir şifre belirleyin ve onaylayın.

Bu, uygulamanın ayarlarına ve kısıtlamalarına erişmek için bir şifre oluşturacaktır. Çocuklar bu şifreyi bilmedikleri sürece, YouTube Kids'teki herhangi bir kısıtlamayı kaldıramazlar.

Çocukları YouTube Kids'te nasıl güvende tutabilirsiniz?

Bir Google hesabında oturum açtıysanız, çocuğunuzun YouTube Kids'te güvende kalmasını sağlayacak ilgili ayarları etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

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Android veya iOS'te YouTube Kids uygulamasını açın.

Sağ alt kısımdaki kilit simgesine dokunun. Şifrenizi giriniz.

Ayarlar'a dokunun.

Çocuğunuzun profil adına dokunun.

Gmail şifrenizi girin ve giriş yapın.

Aramayı izin ver seçeneğini devre dışı bırakın. Bu, arama seçeneğini kaldıracak ve çocuğunuzun YouTube Çocuklarında video bulmasını önleyecektir.

Yalnızca onaylanmış içeriği etkinleştir'i kullandığınızda uygulamanın ana ekranına gidebilir ve çocuklarınızın video izlemesini istediğiniz kanalları seçebilirsiniz. Bu kanalların her biri gerçek bir insan küratör tarafından onaylanmıştır, bu nedenle çocuğunuz yalnızca Google'ın algoritmalarının insafına kalmış değildir.

İzleme geçmişini duraklatmayı etkinleştir özelliği ile YouTube Kids'in video önermek için arama terimlerinizi kullanmasını engelleyecektir.

YouTube Kids'i oturum açmadan kullanırsanız, bu seçeneklerin çoğunu Ayarlar'ın altında görürsünüz, ancak 7. adımdaki gelişmiş ebeveyn denetimleri için oturum açmanız gerekir.

YouTube Kids'te Zaman Sınırı Koymak?

Bu adımlar, çocuğunuzun YouTube videolarını YouTube Kids uygulamasıyla izleyeceği süreyi sınırlandırmanıza izin verir.

Android veya iOS'te YouTube Kids uygulamasını açın.

Sağ alt kısımdaki kilit simgesine dokunun. Şifrenizi giriniz.

Zamanlayıcı'ya dokunun.

Şimdi 1 ile 60 dakika arasında bir zaman sınırı belirleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, Zamanlayıcıyı başlat öğesine dokunun.

YouTube Kids'te Uygunsuz Videoları Bildirmek

Bu basit adımlar YouTube Kids'te çocuklar için uygun olmayan videoları bildirmenizi sağlar.

Android veya iOS'te YouTube Kids uygulamasını açın.

Herhangi bir videoyu oynatın.

Videoyu duraklatın ve ardından Bayrak simgesine veya Rapor düğmesine dokunun.

Videoyla ilgili sorunu üç seçenek arasından seçin – uygunsuz ses, uygunsuz video veya diğer.

Rapor'a dokunun.

Bazı videoların YouTube Kids uygulamasında görünmesini de engelleyebilirsiniz: YouTube Kids'teki herhangi bir kanalı açın. Videonun altındaki üç dikey nokta simgesine dokunun. Bu videoyu engelle'ye dokunun.

Bu adımlar, YouTube uygulamasında uygunsuz videoları çocuklarınızdan uzak tutmanıza olanak sağlar. Ayrıca, Netflix (özel bir çocuk bölümü olan) gibi diğer alternatifleri de göz önünde bulundurmalısınız.

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