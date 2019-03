REKLAMLAR

Call of Duty serisinin hayranı iseniz, yakında sadece PC'nizde veya konsolunuzda değil, cep telefonunuzda da sevdiğiniz bu oyunu oynama şansınız olacak. Activision, Android ve iOS aygıtları için ücretsiz oynanabilen Call of Duty: Mobile'ı bu yılın sonunda indirmeye açacağını duyurdu.

Call of Duty: Mobile Telefonlar İçin Duyuruldu

Geçen yıl oyunu Çin'de kısaca test ettikten sonra, Activision, Call of Duty: Mobile'ı hem Android hem de iOS platformların için Batı'ya getiriyor. Oyun, dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent ile Call of Duty'nin kıdemli bir ekibiyle birlikte geliştirildi. Tencent, 2011 yılında Call of Duty Online gibi MMO oyunlarına ev sahipliği yapmaya başlamıştı, ancak o zamandan beri League of Legends ve Elysium Ring gibi yüksek profilli serilerle meşgul oldu ve kısmen Fortnite ve PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) gibi yapımların da sahibi oldu.



Duty Call, Activision'ın en çok kazandıran oyun serisi olmaya devam ediyor ve bu muhtemelen yayıncının cep telefonlarına getirmeye karar vermesinin temel nedenlerinden biri bu. Zira ortak şirket Blizzard'ın da geçen yıl yaptığı açıklamada, Diablo serisinin bir sonraki bölümünün mobil cihazlarda geçeceğini duyurmuştu. İşte Activision tarafından bugün erken saatlerde yayımlanan resmi duyurunun içeriği:



İkonik Haritalar

https://m.youtube.com/watch?v=a42gXZQ-eII

Öncelikle bir Call of Duty oyuncusuysanız, oyunun Nuketown, Crash ve Hijacked gibi ikonik haritalarla geldiğini bilmek sizi mutlu edecektir. Oyun modları arasında alışılmış Team Deathmatch, Seek and Destroy ve Free-for-All olacak ancak bunlarla sınırlı kalmayacak. Bizleri rekabetçi oyun modları da bekleyecek.



Geliştiricinin duyurusuna göre zaman içinde daha fazla oyun modu çıkacak. Tek oyunculu bir hikaye deneyimi arıyorsanız, Call of Duty: Mobile'ın ihtiyaçlarınızı karşılamayacağını unutmayın. Yani tamamen PvP oyunu olduğunu varsayabiliriz.



Telefonunuzun oyunu çalıştırabilmesinin mümkün olup olmadığını merak ediyorsanız şu an tahmin etmek zor ancak PUBG'den akıcı olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, Activision yapımın konsol benzeri kalitede silahlar, grafikler ve topografya sunacağını vaat ediyor. Oyunun bir diğer önemli yönü de, araç fiziğinin mobilde oldukça gerçekçi olacağı. Sonuç olarak göz alıcı görseller, hassas kontroller ve akıcı bir oyun deneyimi beklemelisiniz. Açık beta’ya erişim için ön kayıt yaptırabilirsiniz.



Ön kayıtlar artık Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve diğer bölgeler dahil olmak üzere belirli bölgelerde açık durumda. Ancak, açık beta yaza kadar kullanıma sunulmayacak. Daha önce de belirtildiği gibi, oyun ücretsiz olarak sunulacak, ancak oyundaki bazı eşyalar gerçek paraya mal olabilir. Buna rağmen, uygulama içi satın alımların, oyuncuların silahlarını ve diğer teçhizatlarını kişiselleştirmelerini sağlayacak kozmetik ürünlerle sınırlı olması muhtemel. Herkese açık beta, önümüzdeki aylarda yayınlandığında para kazanma sistemi hakkında muhtemelen daha fazla şey öğreneceğiz.