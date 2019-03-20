Google Stadia ile Telefondan PC Oyunları Oynayın

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Google'ın Stadia servisi telefondan PC oyunları oynamanızı sağlıyor. Google nihayet Stadia adlı yeni oyun akış hizmetini tanıttı ve sahnede sunulan bilgilere göre oyun endüstrisinde bir bütün olarak devrim yaratacak gibi görünüyor.

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Google'ın Stadia Servisi Telefondan PC Oyunları Oynamanızı Sağlıyor

Stadia sadece oyuncuları değil aynı zamanda ürünlerini test etmek için inanılmaz güçlü donanımlardan yararlanmak isteyen geliştiricileri de hedeflemektedir. Daha da önemlisi, internete erişimi olan tüm tüketiciler, hareket halindeyken Stadia'nın sunduğu neredeyse tüm avantajlardan yararlanabilecek.

Stadia'nın gerçekte ne anlama geldiğini size daha iyi anlatmak için öncelikle Google'ın Chrome tarayıcısı üzerinden oyun oynamanızı sağlayan bir bulut oyun platformu olan Project Stream hakkında konuşmalıyız. Google geçen yıl herkese açık bir test yaptı. Hizmet Ubisoft'un Assassin Creed: Odyssey oyununun hiçbir indirilme yapılmadan tarayıcı üzerinden oynanmasına izin verdi.

Stadia tam olarak bunu yapıyor. Evinizdeki ekranı olan herhangi bir cihazda – TV, bilgisayar, akıllı telefon veya tablet – video oyunları oynamanıza izin veriyor. Dahası, hiçbir şey indirmenize gerek yok, sadece oyuna dokunun ve birkaç saniye içinde seçtiğiniz platformda hayalini kurduğunuz oyunu oynayacaksınız.

AAA oyunlar oynamak için güçlü bir telefona ihtiyacınız yok

Oyun Google’ın veri merkezlerindeki donanım üzerinde çalıştığından, oyun oynamak için güçlü bir cihaza ihtiyacınız yok, yalnızca kararlı bir internet bağlantısı yeterli. Stadia, artık güçlü PC'lerin veya konsolların hedefinde olan oyunların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve sadece telefon kullanıcılarından bahsetmiyoruz.

Google, hizmetinin 4K, 60fps ve HDR renklerinde oyun yayınlayabileceğini belirtiyor. Stadia ileride bu teknoloji daha yaygın hale geldiğinde 8K ve 120FPS'ye kadar ölçeklendirebilecek.

Stadia’nın açığa çıkmasıyla birlikte Google, oyun yayın hizmeti için kendi kontrol cihazını da açıkladı. Öncelikle şu anda piyasada bulunan tüm kontrol cihazlarının Stadia ile birlikte çalışacağından bahsedelim. Bu nedenle Google'ın oyun kumandasını satın almanıza gerek yok.

Ancak Google, kablosuz denetleyicisinin doğrudan veri merkezine bağlanacağını ve oyunu daha kolay seçmenizi sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, oyun seanslarınız sırasında ekran görüntüleri yakalamanıza izin veren özel bir paylaşım düğmesi ve bir Google Asistan düğmesi ile birlikte geliyor.

Kontrol cihazının dahili mikrofonuyla çalışan Google Asistan, oyuncuların oyunda takıldıklarında asistandan ipucu istemelerini mümkün kılıyor. Fiyat veya çıkış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı, ancak üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak gibi görünüyor.

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Google kendi oyunlarını geliştirmeye hazırlanıyor

Ve hepsi bu da değil. Google, eski Ubisoft yapımcısı Jade Raymond'ı Stadia Games and Entertainment adlı yeni kurulan oyun geliştirme stüdyosuna liderlik etmesi için işe aldı. Stüdyo sadece Stadia için AAA video oyunları geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha fazla oyunu yayın hizmetine kazandırmak için büyük oyun stüdyolarıyla da çalışacak.

Stadia üzerinden oynanabilecek oyunların listesi henüz belli değil. Ancak Google’ın servisi test etmek için Ubisoft ile çalıştığını biliyoruz, bu nedenle Fransız şirketi tarafından geliştirilen bir veya daha fazla oyunun kullanılabilir olacağını güvenle söyleyebiliriz.

Ayrıca, Doom serisinin arkasındaki stüdyo iD Software, yaklaşmakta olan Doom Eternal serisinin Google'ın Stadia akış hizmeti ile oynanmaya hazır olacağını açıkladı. Piyasaya sürülecek diğer başlıklar önümüzdeki aylarda açıklanacak.

Platformu daha da cazip hale getirmek için Google, kullanıcıların en sevdikleri video kanallarının YouTube'da oyun oynarken onların oturumlarına katılmalarına izin vereceğini açıkladı. Yeni özelliğe Crowd Play adı veriliyor ve Stadia ile erişilebilir olacak. Chrome tarayıcısında çalışabilecek.

Google Stadia fiyatı ve bulunabilirliği

İyi haber şu ki Stadia 2019’da piyasaya sürülecek. Maalesef, Google bu yaz bize daha fazla bilgi vermeyi vaat etmesine rağmen çıkış tarihini açıklamadı. Google’ın fiyatlandırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi vermesini umuyoruz.

Google, Stadia’nın Kuzey Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), İngiltere’de ve Avrupa’nın “çoğunda” kullanılacağını duyurdu. Türkiye bunlar arasında olacaktır.

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